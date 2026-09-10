Comprar pela internet se tornou parte da rotina de milhões de brasileiros. Com poucos cliques, é possível encontrar roupas, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos e praticamente qualquer outro produto. O problema aparece quando a facilidade também é usada por criminosos para criar lojas falsas e convencer consumidores a pagar por mercadorias que nunca serão entregues.

O golpe da falsa loja costuma explorar principalmente preços muito abaixo do mercado, promoções com tempo limitado e anúncios patrocinados nas redes sociais. A página pode ter aparência profissional, logotipo, fotos dos produtos, avaliações e até informações de contato, criando a impressão de que se trata de uma empresa verdadeira.

Na prática, depois que a vítima realiza o pagamento, o produto pode nunca chegar. Em outros casos, os criminosos podem utilizar os dados fornecidos durante a compra para tentar aplicar novas fraudes.

Como funciona o golpe