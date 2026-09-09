09 de setembro de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Caminhão com 38 toneladas de telhas tomba na Rodovia do Açucar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Após o tombamento, a carga se espalhou pelo local.
Após o tombamento, a carga se espalhou pelo local.

 Um caminhão carregado com aproximadamente 38 toneladas de telhas tombou na tarde desta terça-feira (8), no km 158, sentido Norte, da Rodovia do Açúcar em Piracicaba.

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Segundo as informações, o veículo seguia de Itapeva (SP) com destino a Cuiabá (MT), quando o motorista, de 43 anos, precisou fazer um desvio pela faixa paralela para evitar uma colisão com outros veículos que estavam à frente.

O trânsito no trecho estava lento devido a um outro acidente registrado poucos metros antes. Com a carga pesada e sem conseguir frear a tempo, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão acabou tombando, com toda a carga ficando espalhada sobre a pista. Apesar da gravidade do tombamento, o motorista conseguiu sair da cabine com a ajuda de populares que estavam no local. Ele não sofreu nenhum ferimento.

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê permanecem no trecho realizando a sinalização e a preservação da área para a remoção do veículo e da carga.

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