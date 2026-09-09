Um caminhão carregado com aproximadamente 38 toneladas de telhas tombou na tarde desta terça-feira (8), no km 158, sentido Norte, da Rodovia do Açúcar em Piracicaba.

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Segundo as informações, o veículo seguia de Itapeva (SP) com destino a Cuiabá (MT), quando o motorista, de 43 anos, precisou fazer um desvio pela faixa paralela para evitar uma colisão com outros veículos que estavam à frente.