Uma ligação aparentemente comum pode terminar em um grande prejuízo financeiro. O golpe da falsa central bancária utiliza telefonemas e mensagens que imitam o atendimento de instituições financeiras para convencer vítimas de que existe algum problema urgente em suas contas.

Os criminosos podem afirmar que identificaram uma compra suspeita, uma tentativa de acesso à conta ou uma movimentação fora do padrão. A partir daí, conduzem a vítima durante a conversa para conseguir informações, realizar operações ou contratar serviços financeiros em seu nome.

Em alguns casos, a abordagem começa antes mesmo da ligação, por meio de mensagens no WhatsApp, SMS ou outros aplicativos.

Como o golpe funciona