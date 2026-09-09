A família de Danyllo Luciano de Moraes, de 31 anos, está desesperada atrás de notícias dele em Piracicaba
O homem foi visto pela última vez na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 16h, na escola dos filhos. Ele foi até lá só para ver as crianças e dar um último beijo nelas.
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O que mais preocupa a família é que ele deixou uma carta de despedida em casa. Segundo os parentes, isso nunca tinha acontecido. Quando desapareceu, Danyllo vestia calça jeans, blusa de frio bege e tênis.
A família faz um apelo: quem tiver qualquer informação sobre onde ele está, avise na hora a polícia, no telefone190.