O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” ganhou capacidade para receber aeronaves de maior porte durante o período diurno. Com uma etapa das obras de modernização concluída, a estrutura passa a permitir esse tipo de operação das 8h às 18h, enquanto os trabalhos continuam em outras áreas do complexo.

A mudança ocorre após a conclusão de serviços na pista de pouso e decolagem, que recebeu intervenções para ampliar sua estrutura, além de recuperação do pavimento e atualização da sinalização. A medida representa um avanço na capacidade operacional do aeroporto, que está sendo preparado para atender aeronaves da aviação geral classificadas até o código 2C, incluindo modelos como o ATR 42.

O projeto tem como objetivo ampliar as condições de uso do aeroporto e ainda prevê uma série de intervenções antes da conclusão. Entre elas estão melhorias no taxiway e no pátio de aeronaves, implantação das áreas de segurança, obras de drenagem e instalação de novos sistemas de iluminação e sinalização.