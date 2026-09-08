O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” ganhou capacidade para receber aeronaves de maior porte durante o período diurno. Com uma etapa das obras de modernização concluída, a estrutura passa a permitir esse tipo de operação das 8h às 18h, enquanto os trabalhos continuam em outras áreas do complexo.
A mudança ocorre após a conclusão de serviços na pista de pouso e decolagem, que recebeu intervenções para ampliar sua estrutura, além de recuperação do pavimento e atualização da sinalização. A medida representa um avanço na capacidade operacional do aeroporto, que está sendo preparado para atender aeronaves da aviação geral classificadas até o código 2C, incluindo modelos como o ATR 42.
O projeto tem como objetivo ampliar as condições de uso do aeroporto e ainda prevê uma série de intervenções antes da conclusão. Entre elas estão melhorias no taxiway e no pátio de aeronaves, implantação das áreas de segurança, obras de drenagem e instalação de novos sistemas de iluminação e sinalização.
VEJA MAIS:
- Você passa por eles? Veja 3 radares que mais multam em Piracicaba
- Estátua de capivara gigante divide opiniões em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Aeroporto terá estrutura para operações noturnas
A próxima fase também deverá preparar o aeroporto para funcionar em condições diferentes das atuais. O projeto prevê a instalação de novo balizamento luminoso, farol e biruta iluminados, além do sistema PAPI nas duas cabeceiras da pista. Esse conjunto de equipamentos deverá permitir operações durante a noite quando as intervenções forem concluídas.
O planejamento inclui ainda recursos de auxílio à navegação e luminárias de LED alimentadas por energia solar. A implantação desses sistemas faz parte da modernização da estrutura aeroportuária e complementa as intervenções realizadas na pista e nas demais áreas operacionais.
A primeira etapa das obras representa um investimento de aproximadamente R$ 16 milhões, financiado com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos. A execução está a cargo do Consórcio Aeroporto Americana, formado por Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda., enquanto a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha os serviços.