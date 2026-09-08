Uma mensagem chega ao celular informando que existe uma encomenda pendente, uma conta em atraso ou até um benefício que precisa ser liberado. Para resolver o suposto problema, basta clicar em um link.
É justamente nesse momento que começa um dos golpes digitais mais comuns: o phishing.
A fraude utiliza mensagens, sites e páginas falsas para convencer o usuário a entregar informações que podem ser utilizadas posteriormente pelos criminosos.
Como funciona o golpe
Os criminosos criam páginas que imitam bancos, lojas, órgãos públicos e outras empresas conhecidas.
A vítima recebe um link por WhatsApp, SMS, e-mail ou rede social. A mensagem normalmente apresenta algum tipo de urgência.
Ao entrar no endereço, a pessoa encontra uma página visualmente semelhante à verdadeira e pode ser orientada a informar CPF, senha, número do cartão, código de segurança ou outros dados.
Também existem golpes em que o link instala um programa malicioso ou direciona a vítima para um pagamento fraudulento.
Frases que devem acender o alerta
Desconfie de mensagens como:
- "Sua conta será bloqueada hoje";
- "Clique para liberar sua encomenda";
- "Seu benefício está pendente";
- "Atualize seus dados imediatamente";
- "Você recebeu um reembolso";
- "Última oportunidade para regularizar seu cadastro".
A combinação de urgência + link + pedido de dados é um dos principais sinais de fraude.
VEJA MAIS:
- Preso, Cássio Fala Pira tenta recuperar salário de R$ 18,5 mil
- Motociclista bate em caminhão na SP 304 em Piracicaba
- Homem armado invade padaria e ameaça atendente em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como se proteger
- Não clique imediatamente. Recebeu uma mensagem inesperada? Pare e verifique.
- Entre pelo aplicativo oficial. Se a mensagem disser que existe um problema bancário, abra diretamente o aplicativo do banco.
- Confira o endereço do site. Endereços estranhos, erros de escrita e domínios suspeitos são sinais de alerta.
- Nunca informe senhas por links recebidos.
- Não confie apenas na aparência da página. Um site falso pode ser visualmente muito parecido com o original.
- Desconfie de mensagens que criam pânico. O objetivo é fazer com que a vítima aja antes de pensar.
E se você já clicou?
Se apenas abriu o link, feche a página e evite fornecer qualquer informação. Se digitou senha ou dados bancários, altere imediatamente as credenciais pelos canais oficiais e comunique a instituição envolvida.
Caso tenha instalado algum aplicativo suspeito ou fornecido informações sensíveis, procure orientação especializada e faça uma verificação de segurança no aparelho.