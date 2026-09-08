08 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CLIQUE PERIGOSO

Um clique pode acabar com seu dinheiro: entenda o golpe

Por Alyson Rodrigues/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
A vítima recebe um link por WhatsApp, SMS, e-mail ou rede social. A mensagem normalmente apresenta algum tipo de urgência.
A vítima recebe um link por WhatsApp, SMS, e-mail ou rede social. A mensagem normalmente apresenta algum tipo de urgência.

Uma mensagem chega ao celular informando que existe uma encomenda pendente, uma conta em atraso ou até um benefício que precisa ser liberado. Para resolver o suposto problema, basta clicar em um link.

É justamente nesse momento que começa um dos golpes digitais mais comuns: o phishing.

A fraude utiliza mensagens, sites e páginas falsas para convencer o usuário a entregar informações que podem ser utilizadas posteriormente pelos criminosos.

Como funciona o golpe

Os criminosos criam páginas que imitam bancos, lojas, órgãos públicos e outras empresas conhecidas.

A vítima recebe um link por WhatsApp, SMS, e-mail ou rede social. A mensagem normalmente apresenta algum tipo de urgência.

Ao entrar no endereço, a pessoa encontra uma página visualmente semelhante à verdadeira e pode ser orientada a informar CPF, senha, número do cartão, código de segurança ou outros dados.

Também existem golpes em que o link instala um programa malicioso ou direciona a vítima para um pagamento fraudulento.

Frases que devem acender o alerta

Desconfie de mensagens como:

  • "Sua conta será bloqueada hoje";
  • "Clique para liberar sua encomenda";
  • "Seu benefício está pendente";
  • "Atualize seus dados imediatamente";
  • "Você recebeu um reembolso";
  • "Última oportunidade para regularizar seu cadastro".

A combinação de urgência + link + pedido de dados é um dos principais sinais de fraude.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como se proteger

  1. Não clique imediatamente. Recebeu uma mensagem inesperada? Pare e verifique.
  2. Entre pelo aplicativo oficial. Se a mensagem disser que existe um problema bancário, abra diretamente o aplicativo do banco.
  3. Confira o endereço do site. Endereços estranhos, erros de escrita e domínios suspeitos são sinais de alerta.
  4. Nunca informe senhas por links recebidos.
  5. Não confie apenas na aparência da página. Um site falso pode ser visualmente muito parecido com o original.
  6. Desconfie de mensagens que criam pânico. O objetivo é fazer com que a vítima aja antes de pensar.

E se você já clicou?

Se apenas abriu o link, feche a página e evite fornecer qualquer informação. Se digitou senha ou dados bancários, altere imediatamente as credenciais pelos canais oficiais e comunique a instituição envolvida.

Caso tenha instalado algum aplicativo suspeito ou fornecido informações sensíveis, procure orientação especializada e faça uma verificação de segurança no aparelho.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários