Uma mensagem chega ao celular informando que existe uma encomenda pendente, uma conta em atraso ou até um benefício que precisa ser liberado. Para resolver o suposto problema, basta clicar em um link.

É justamente nesse momento que começa um dos golpes digitais mais comuns: o phishing.

A fraude utiliza mensagens, sites e páginas falsas para convencer o usuário a entregar informações que podem ser utilizadas posteriormente pelos criminosos.

Como funciona o golpe