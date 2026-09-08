08 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGRAS DO CONCURSO

38 obras feitas com IA são barradas pelo 53º Salão de Humor; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Trabalhos foram identificados durante triagem de 2.445 inscrições; ao todo, 385 obras de artistas de 44 países foram selecionadas para a mostra.
Trabalhos foram identificados durante triagem de 2.445 inscrições; ao todo, 385 obras de artistas de 44 países foram selecionadas para a mostra.

O uso de inteligência artificial (IA) na produção de obras levou à retirada de 38 trabalhos do processo de seleção do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. As obras foram identificadas antes de chegarem à avaliação do júri, já que o edital da edição deste ano não permitia trabalhos produzidos por inteligência artificial.

Ao todo, o Salão recebeu 2.445 inscrições, das quais 385 obras foram selecionadas para integrar a mostra principal. Os trabalhos escolhidos representam artistas de 44 países.

VEJA MAIS :

Segundo a presidente do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Synnöve Hilkner, a situação das obras produzidas com IA é um pouco diferente do que uma simples desclassificação após a avaliação dos jurados.

“A maioria das obras que não entra na mostra, na verdade, não é selecionada pelos jurados, não chega a ser desclassificada. No caso de trabalhos feitos por Inteligência Artificial, o critério que determina se ela pode ou não ser selecionada muda. Na verdade, ela nem passa pela seleção”, explicou Synnöve, em entrevista ao JP.

A identificação dos trabalhos contou com a participação do especialista em imagem, videografista e desenvolvedor de personagens 3D, Adilson Ferreira, que atuou na análise das obras inscritas. A verificação envolveu diferentes estratégias para identificar possíveis sinais de produção por ferramentas de inteligência artificial. 

Uma das principais ferramentas utilizadas foi a análise dos arquivos digitais. A verificação de códigos e metadados pode revelar o uso de programas de inteligência artificial. Segundo o especialista, essa etapa permitiu identificar a maior parte dos trabalhos irregulares.

Também foram analisados elementos visuais das obras. Detalhes no segundo plano das imagens, como distorções, incoerências e características que podem indicar a geração artificial, ajudaram na identificação de outros trabalhos suspeitos. O histórico público dos artistas também foi considerado nos casos em que havia dúvidas. 

Para Synnöve, a fiscalização foi necessária para garantir que as regras estabelecidas no edital fossem respeitadas e preservar o caráter autoral da competição.

A presença da inteligência artificial, entretanto, não foi ignorada pelo próprio Salão. A edição de 2026 tem como tema “Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Humana (IH) – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, justamente propondo uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na produção artística e na sociedade.

A organização também registrou um aumento de trabalhos produzidos por técnicas tradicionais. Nesta edição, 21 obras originais feitas fisicamente, como aquarelas e pinturas manuais, foram selecionadas para a mostra. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários