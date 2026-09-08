O uso de inteligência artificial (IA) na produção de obras levou à retirada de 38 trabalhos do processo de seleção do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. As obras foram identificadas antes de chegarem à avaliação do júri, já que o edital da edição deste ano não permitia trabalhos produzidos por inteligência artificial.
Ao todo, o Salão recebeu 2.445 inscrições, das quais 385 obras foram selecionadas para integrar a mostra principal. Os trabalhos escolhidos representam artistas de 44 países.
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Segundo a presidente do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Synnöve Hilkner, a situação das obras produzidas com IA é um pouco diferente do que uma simples desclassificação após a avaliação dos jurados.
“A maioria das obras que não entra na mostra, na verdade, não é selecionada pelos jurados, não chega a ser desclassificada. No caso de trabalhos feitos por Inteligência Artificial, o critério que determina se ela pode ou não ser selecionada muda. Na verdade, ela nem passa pela seleção”, explicou Synnöve, em entrevista ao JP.
A identificação dos trabalhos contou com a participação do especialista em imagem, videografista e desenvolvedor de personagens 3D, Adilson Ferreira, que atuou na análise das obras inscritas. A verificação envolveu diferentes estratégias para identificar possíveis sinais de produção por ferramentas de inteligência artificial.
Uma das principais ferramentas utilizadas foi a análise dos arquivos digitais. A verificação de códigos e metadados pode revelar o uso de programas de inteligência artificial. Segundo o especialista, essa etapa permitiu identificar a maior parte dos trabalhos irregulares.
Também foram analisados elementos visuais das obras. Detalhes no segundo plano das imagens, como distorções, incoerências e características que podem indicar a geração artificial, ajudaram na identificação de outros trabalhos suspeitos. O histórico público dos artistas também foi considerado nos casos em que havia dúvidas.
Para Synnöve, a fiscalização foi necessária para garantir que as regras estabelecidas no edital fossem respeitadas e preservar o caráter autoral da competição.
A presença da inteligência artificial, entretanto, não foi ignorada pelo próprio Salão. A edição de 2026 tem como tema “Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Humana (IH) – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, justamente propondo uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na produção artística e na sociedade.
A organização também registrou um aumento de trabalhos produzidos por técnicas tradicionais. Nesta edição, 21 obras originais feitas fisicamente, como aquarelas e pinturas manuais, foram selecionadas para a mostra.