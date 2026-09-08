Ao todo, o Salão recebeu 2.445 inscrições, das quais 385 obras foram selecionadas para integrar a mostra principal. Os trabalhos escolhidos representam artistas de 44 países.

O uso de inteligência artificial (IA) na produção de obras levou à retirada de 38 trabalhos do processo de seleção do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. As obras foram identificadas antes de chegarem à avaliação do júri, já que o edital da edição deste ano não permitia trabalhos produzidos por inteligência artificial.

Segundo a presidente do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Synnöve Hilkner, a situação das obras produzidas com IA é um pouco diferente do que uma simples desclassificação após a avaliação dos jurados.

“A maioria das obras que não entra na mostra, na verdade, não é selecionada pelos jurados, não chega a ser desclassificada. No caso de trabalhos feitos por Inteligência Artificial, o critério que determina se ela pode ou não ser selecionada muda. Na verdade, ela nem passa pela seleção”, explicou Synnöve, em entrevista ao JP.

A identificação dos trabalhos contou com a participação do especialista em imagem, videografista e desenvolvedor de personagens 3D, Adilson Ferreira, que atuou na análise das obras inscritas. A verificação envolveu diferentes estratégias para identificar possíveis sinais de produção por ferramentas de inteligência artificial.