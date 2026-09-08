Um idoso de 71 anos viu a morte de perto na manhã desta terça-feira (8). Ele trafegava pelo acesso da Rodovia Margarida da Graça Martins, a antiga Estrada do Tupi, para entrar na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, quando se perdeu no trevo.
Desorientado, o motorista saiu da pista e despencou na ribanceira margens da rodovia.
Quem passava na hora achou que ele tinha morrido na queda.
LEIA MAIS
- Jovem da região de Piracicaba que sumiu na França é achado morto
- VÍDEO: Morte de ex-socorrista em acidente causa grande comoção em Piracicaba
O resgate da concessionária Rodovias do Tietê chegou rapidamente. O idoso doi retirado do carro destruído e encaminhado para o hospital.
O carro ficou todo arrebentado e precisou ser puxado por guincho da própria concessionária!
O Policiamento Rodoviário foi para o local, isolou a área e registrou o boletim de ocorrência.