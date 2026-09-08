Um idoso de 71 anos viu a morte de perto na manhã desta terça-feira (8). Ele trafegava pelo acesso da Rodovia Margarida da Graça Martins, a antiga Estrada do Tupi, para entrar na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, quando se perdeu no trevo.

Desorientado, o motorista saiu da pista e despencou na ribanceira margens da rodovia.

Quem passava na hora achou que ele tinha morrido na queda.