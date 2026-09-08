08 de setembro de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Idoso de 71 anos se perde e cai com carro em ribanceira na SP 308

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um idoso de 71 anos viu a morte de perto na manhã desta terça-feira (8). Ele trafegava pelo acesso da Rodovia Margarida da Graça Martins, a antiga Estrada do Tupi, para entrar na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, quando se perdeu no trevo.

Desorientado, o motorista saiu da pista e despencou na ribanceira margens da rodovia.

Quem passava na hora achou que ele tinha morrido na queda.

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O resgate da concessionária Rodovias do Tietê chegou rapidamente. O idoso doi retirado do carro destruído e encaminhado para o hospital.

O carro ficou todo arrebentado e precisou ser puxado por guincho da própria concessionária!

O Policiamento Rodoviário foi para o local, isolou a área e registrou o boletim de ocorrência.

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