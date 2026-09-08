O motorista de aplicativo Bruno Fernando Rego, de 28 anos, natural de Capivari, na região de Piracicaba, que estava desaparecido na França desde julho, foi encontrado morto.
Uma pessoa da família confirmou nas redes sociais. Segundo ela, o corpo do Bruno foi achado ainda no dia 8 de julho, poucos dias depois dele sumir, mas a família só ficou sabendo nesta segunda-feira (7).
A família ainda não divulgou como ele morreu. Tudo vai ser investigado pela polícia francesa!
Segundo informações, Bruno viajou pra França há cerca de um ano pra trabalhar e juntar dinheiro para o tratamento de saúde da filhinha de 4 anos, que ficou aqui no Brasil.
O sumiço foi percebido por um amigo também de Capivari, que falava todo dia com ele por videochamada. No dia 5 de julho, Bruno não atendeu mais. O celular parou de chamar, deu como inexistente. No dia seguinte, o amigo avisou a família!
Parentes contaram que ele perdeu o passaporte e sumiu só com a roupa do corpo