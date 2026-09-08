O motorista de aplicativo Bruno Fernando Rego, de 28 anos, natural de Capivari, na região de Piracicaba, que estava desaparecido na França desde julho, foi encontrado morto.

Uma pessoa da família confirmou nas redes sociais. Segundo ela, o corpo do Bruno foi achado ainda no dia 8 de julho, poucos dias depois dele sumir, mas a família só ficou sabendo nesta segunda-feira (7).

A família ainda não divulgou como ele morreu. Tudo vai ser investigado pela polícia francesa!