Uma mensagem de um familiar pedindo dinheiro pode parecer uma situação corriqueira. O problema é quando, por trás da foto e do nome conhecido, existe um criminoso tentando convencer a vítima a realizar um Pix.
O golpe do WhatsApp falso explora principalmente a confiança entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Como os criminosos agem
O golpista pode criar uma nova conta utilizando a foto de uma pessoa conhecida e iniciar uma conversa com seus contatos.
Uma das histórias mais utilizadas é dizer que a pessoa trocou de número.
Depois, surge um problema urgente: o suposto familiar precisa pagar uma conta, comprar alguma coisa ou resolver uma situação e pede que o dinheiro seja enviado para outra pessoa.
A urgência serve para evitar que a vítima confirme a história.
Por que esse golpe funciona?
A fotografia e o nome conhecidos dão uma falsa sensação de segurança.
Além disso, os criminosos podem pesquisar informações públicas nas redes sociais para descobrir nomes de familiares, viagens, profissões e outros detalhes que ajudam a tornar a abordagem mais convincente.
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Como evitar
1. Nunca faça um Pix apenas porque a foto é conhecida.
2. Ligue para a pessoa pelo número antigo. Essa é uma das formas mais simples de confirmar a identidade.
3. Faça uma pergunta que somente a pessoa verdadeira saberia responder.
4. Desconfie de pedidos urgentes. Principalmente quando existe pressão para transferir dinheiro rapidamente.
5. Avise familiares. Se alguém conhecido aparentemente mudou de número, confirme a informação antes de continuar a conversa.
6. Restrinja informações pessoais nas redes sociais. Quanto menos informações públicas estiverem disponíveis, mais difícil pode ser para o criminoso construir uma história convincente.
E se o dinheiro já foi enviado?
Entre imediatamente em contato com o banco e informe que a transferência ocorreu em decorrência de um golpe. No caso do Pix, pode ser possível solicitar o procedimento de devolução previsto pelo sistema financeiro.
Também faça um boletim de ocorrência e preserve prints das conversas, comprovantes e informações da conta que recebeu o dinheiro.