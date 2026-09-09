09 de setembro de 2026
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AMIGO OU GOLPISTA?

Golpe do WhatsApp falso: veja como descobrir antes do Pix

Por Alyson Rodrigues/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O problema é quando, por trás da foto e do nome conhecido, existe um criminoso tentando convencer a vítima a realizar um Pix.
O problema é quando, por trás da foto e do nome conhecido, existe um criminoso tentando convencer a vítima a realizar um Pix.

Uma mensagem de um familiar pedindo dinheiro pode parecer uma situação corriqueira. O problema é quando, por trás da foto e do nome conhecido, existe um criminoso tentando convencer a vítima a realizar um Pix.

O golpe do WhatsApp falso explora principalmente a confiança entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Como os criminosos agem

O golpista pode criar uma nova conta utilizando a foto de uma pessoa conhecida e iniciar uma conversa com seus contatos.

Uma das histórias mais utilizadas é dizer que a pessoa trocou de número.

Depois, surge um problema urgente: o suposto familiar precisa pagar uma conta, comprar alguma coisa ou resolver uma situação e pede que o dinheiro seja enviado para outra pessoa.

A urgência serve para evitar que a vítima confirme a história.

Por que esse golpe funciona?

A fotografia e o nome conhecidos dão uma falsa sensação de segurança.

Além disso, os criminosos podem pesquisar informações públicas nas redes sociais para descobrir nomes de familiares, viagens, profissões e outros detalhes que ajudam a tornar a abordagem mais convincente.

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Como evitar

1. Nunca faça um Pix apenas porque a foto é conhecida.

2. Ligue para a pessoa pelo número antigo. Essa é uma das formas mais simples de confirmar a identidade.

3. Faça uma pergunta que somente a pessoa verdadeira saberia responder.

4. Desconfie de pedidos urgentes. Principalmente quando existe pressão para transferir dinheiro rapidamente.

5. Avise familiares. Se alguém conhecido aparentemente mudou de número, confirme a informação antes de continuar a conversa.

6. Restrinja informações pessoais nas redes sociais. Quanto menos informações públicas estiverem disponíveis, mais difícil pode ser para o criminoso construir uma história convincente.

E se o dinheiro já foi enviado?

Entre imediatamente em contato com o banco e informe que a transferência ocorreu em decorrência de um golpe. No caso do Pix, pode ser possível solicitar o procedimento de devolução previsto pelo sistema financeiro.

Também faça um boletim de ocorrência e preserve prints das conversas, comprovantes e informações da conta que recebeu o dinheiro.

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