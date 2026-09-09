Uma mensagem de um familiar pedindo dinheiro pode parecer uma situação corriqueira. O problema é quando, por trás da foto e do nome conhecido, existe um criminoso tentando convencer a vítima a realizar um Pix.

O golpe do WhatsApp falso explora principalmente a confiança entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Como os criminosos agem

O golpista pode criar uma nova conta utilizando a foto de uma pessoa conhecida e iniciar uma conversa com seus contatos.