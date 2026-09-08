A capivara gigante que está sendo produzida para Piracicaba não chama atenção apenas pelo tamanho. A obra, com aproximadamente 4 metros de altura, também reacende a discussão sobre a relação da cidade com um dos animais mais presentes na paisagem do rio Piracicaba. Enquanto alguns moradores veem a iniciativa como uma representação divertida da identidade local, outros questionam a necessidade de uma escultura desse porte.

A presença das capivaras às margens do rio já faz parte do cotidiano piracicabano. O animal aparece em fotografias, publicações nas redes sociais e diferentes manifestações que fazem referência à cidade. Com o tempo, ganhou espaço no imaginário popular e passou a ser associado de forma espontânea a Piracicaba. Agora, essa relação será representada em tamanho gigante. A escultura é produzida pelo artista plástico Lázaro de Oliveira Junior, conhecido como Lajur, e foi contratada pela Prefeitura por R$ 35 mil.