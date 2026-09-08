A capivara gigante que está sendo produzida para Piracicaba não chama atenção apenas pelo tamanho. A obra, com aproximadamente 4 metros de altura, também reacende a discussão sobre a relação da cidade com um dos animais mais presentes na paisagem do rio Piracicaba. Enquanto alguns moradores veem a iniciativa como uma representação divertida da identidade local, outros questionam a necessidade de uma escultura desse porte.
A presença das capivaras às margens do rio já faz parte do cotidiano piracicabano. O animal aparece em fotografias, publicações nas redes sociais e diferentes manifestações que fazem referência à cidade. Com o tempo, ganhou espaço no imaginário popular e passou a ser associado de forma espontânea a Piracicaba. Agora, essa relação será representada em tamanho gigante. A escultura é produzida pelo artista plástico Lázaro de Oliveira Junior, conhecido como Lajur, e foi contratada pela Prefeitura por R$ 35 mil.
A peça fará parte de um projeto cultural e educativo desenvolvido pelas secretarias municipais de Cultura e de Educação. A proposta é utilizar a escultura como elemento de ações voltadas à valorização da identidade e da cultura local, aproximando a obra do cotidiano dos moradores. Nas redes sociais, a repercussão da iniciativa mostrou opiniões diferentes: há quem considere a proposta uma forma criativa de valorizar uma característica marcante de Piracicaba, e quem questione o investimento ou não veja sentido em transformar a capivara em uma atração de grande porte.
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Com estilo hiper-realista, a escultura será produzida em fibra de vidro e revestida com tecido acrílico. A previsão é que fique pronta em até 90 dias. Depois da conclusão, o local onde será instalada ainda será definido, e o transporte ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura. Segundo a Prefeitura, neste momento não estão previstos outros custos relacionados à obra, como instalação ou manutenção, além dos R$ 35 mil já estabelecidos na contratação.
A contratação de Lajur foi feita por inexigibilidade de licitação, modalidade utilizada quando não há possibilidade de competição, neste caso, por se tratar de um trabalho artístico. O processo foi analisado pela Procuradoria do município, que considerou legal a contratação direta. A escolha do artista foi justificada pela experiência e pelo reconhecimento de seu trabalho, com a apresentação de produções anteriores e documentos para comprovar a compatibilidade do valor contratado.
A discussão, agora, vai além do tamanho da escultura: a capivara já representa Piracicaba o suficiente para ganhar uma estátua de 4 metros? O que você acha da ideia?