Quem circula pelas ruas e avenidas de Piracicaba precisa ficar atento aos equipamentos de fiscalização espalhados pela cidade. Em Piracicaba, três radares se destacam pelo número de autuações registradas anualmente.
Juntos, os equipamentos somaram 28.596 autuações. O primeiro colocado registrou quase 10 mil multas no período em que foi avaliado.
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Mas será que você costuma passar por algum deles?
O radar que liderou o ranking fica no Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi.
Durante o ano 2024, o equipamento registrou 9.929 autuações, segundo o levantamento. Com o número, o local ficou à frente dos demais pontos de fiscalização analisados.
O levantamento aponta que os três equipamentos que mais aplicaram multas no período somaram 28.596 autuações.
Confira quais são os pontos que aparecem no topo do ranking:
🥇 1º lugar: Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi
O radar instalado no Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi liderou o ranking em 2024, com 9.929 autuações registradas.
O equipamento fica na região da SP-304, no sentido Rio Claro, e realiza fiscalização de velocidade. O limite máximo permitido é de 40km.
🥈 2º lugar: Avenida Primeiro de Agosto
Na segunda posição aparece o radar instalado na Avenida Primeiro de Agosto, na altura do número 343.
O equipamento registrou 9.769 autuações durante o período, ficando apenas 160 registros abaixo do primeiro colocado.
O endereço também aparece entre os pontos de fiscalização de veículos na cidade. O limite máximo permitido é de 40km.
🥉 3º lugar: Avenida Limeira x Rua Monsenhor Martinho Salgot
O terceiro radar que mais registrou autuações fica no cruzamento da Avenida Limeira com a Rua Monsenhor Martinho Salgot, próximo ao Shopping Piracicaba.
No período analisado, foram 8.898 multas registradas pelo equipamento.
📊 Ranking dos radares
🥇 1º Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi
🥈 2º Avenida Primeiro de Agosto, nº 420
🥉 3º Avenida Limeira x Rua Monsenhor Martinho Salgot
Os números acima são referentes a 2024. Até o momento, não há um ranking público consolidado da Prefeitura que permita apontar, com a mesma precisão, quais foram os três radares que mais multaram em 2025 e 2026. Porém, no site do portal da transparência da Prefeitura, a Prefeitura informa que até o momento R$23.346.731,76 foram arrecadados em multas.
🚦 Mais radares em Piracicaba
Em dezembro de 2024, 22 novos equipamentos passaram a operar em Piracicaba. Segundo informações divulgadas na época, nove fiscalizam velocidade, seis são equipamentos híbridos e outros sete fazem a fiscalização de caminhões acima de três eixos em locais restritos.
A Prefeitura também mantém estudos técnicos sobre os equipamentos de fiscalização instalados no município, incluindo informações sobre localização e funcionamento.
Importante: os números apresentados neste ranking correspondem ao levantamento referente a 2024. Portanto, eles não representam necessariamente os radares que mais multaram em 2025 ou em 2026.
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