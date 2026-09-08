Quem circula pelas ruas e avenidas de Piracicaba precisa ficar atento aos equipamentos de fiscalização espalhados pela cidade. Em Piracicaba, três radares se destacam pelo número de autuações registradas anualmente.

Juntos, os equipamentos somaram 28.596 autuações. O primeiro colocado registrou quase 10 mil multas no período em que foi avaliado.

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Mas será que você costuma passar por algum deles?