Sexta-feira (5) – Às 19h, acontece o bate-papo Trajetórias do Ambientalismo, na Área de Exposições, com entrada gratuita. No mesmo horário, o Teatro recebe o Lab Musical – Show, apresentação que reúne produções desenvolvidas pelos participantes do projeto musical do Sesc. A atividade também é gratuita e livre para todos os públicos.

Sábado (6) – A programação começa às 10h com o Ateliê Aberto de Costura e Afins, gratuito e voltado para pessoas a partir de 14 anos. Para as crianças de 3 a 6 anos, a atividade Entre Retalhos e Memórias acontece pela manhã com entrada gratuita. Às 14h, ocorre a oficina Risco de Artista, gratuita para crianças a partir de 7 anos. Às 15h15, o escritor indígena Daniel Munduruku participa do bate-papo Munduruku: florestas, infâncias e ancestralidade, com acesso gratuito. Em seguida, às 16h, acontece o espetáculo Meu Vô Apolinário, também gratuito e com tradução em Libras. O dia ainda conta com o Espaço Juventudes, às 16h, atividade gratuita destinada ao público a partir de 12 anos.

Domingo (7) – O destaque é a oficina Composição Musical Coletiva: Sons da Natureza, das 14h às 16h, gratuita para crianças de 8 a 12 anos. Às 16h, o Teatro recebe a exibição gratuita do filme A Mensagem de Jequi, com retirada de ingressos uma hora antes. Também seguem as atividades infantis Entre Retalhos e Memórias e o curso A Arte de Sorrir Cada Vez que o Mundo Diz Não, ambos com participação gratuita mediante inscrição ou retirada de senha, conforme orientação do Sesc.