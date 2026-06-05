O primeiro fim de semana de junho chega repleto de opções culturais e de lazer para moradores de Piracicaba e região. A programação reúne festas juninas, apresentações artísticas, cinema, atividades gratuitas para crianças e famílias e eventos que valorizam tradições locais. O principal destaque é a 15ª Festa do Vinho de Santana, que promete atrair milhares de visitantes com música, danças folclóricas, gastronomia típica e degustação de vinhos produzidos no próprio bairro.
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Festa do Vinho de Santana
A Praça Bortolo Vitti, no bairro Santana, recebe entre sexta-feira (5) e domingo (7) a 15ª Festa do Vinho de Santana. Com entrada gratuita, o evento é organizado pela Associação de Moradores do Bairro de Santana e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, com apoio da Prefeitura. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três dias.
Além dos vinhos produzidos pela vinícola Alma da Videira, o público poderá saborear pratos típicos da culinária tirolesa, como canederli, cucagna, porpeta e strangolapreti. A programação inclui apresentações de danças folclóricas, bandas, missas, visitação ao Museu Comunitário de Santana e encontros com rainhas e princesas que marcaram a história da festa. Na sexta-feira, a abertura oficial acontece às 19h45. No sábado, a programação começa às 11h e segue até a noite. Já no domingo, as atividades têm início às 9h com missa e seguem durante a tarde.
Festa de Santo Antônio
A tradicional Festa de Santo Antônio segue movimentando a Praça José Bonifácio, em frente à Catedral, com programação religiosa, gastronômica e musical. O evento é gratuito e ocorre até o dia 21 de junho.
Entre os destaques estão as barracas de comidas típicas, apresentações musicais e a venda do tradicional bolo de Santo Antônio, uma das atrações mais aguardadas da festa. O espaço também oferece opções para famílias e visitantes que desejam aproveitar o clima junino no Centro da cidade.
Confira a programação de outras festas juninas que movimentam Piracicaba neste fim de semana.
Festa Caipira da Central
A Estação da Paulista será palco da Festa Caipira da Central nesta sexta-feira (5) e sábado (6). Com entrada gratuita, o evento aposta na valorização da cultura popular por meio da gastronomia típica, decoração temática e atrações para todas as idades.
A abertura ocorre na sexta-feira às 19h. No sábado, a programação começa às 18h. O público encontrará barracas de comidas típicas, ambiente decorado e atividades que celebram uma das épocas mais tradicionais do calendário brasileiro.
Cinemisp exibe curta de jovem cineasta piracicabana
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp), localizado no Armazém 8A do Engenho Central, recebe nesta sexta-feira (5), às 19h30, mais uma edição do projeto Cinemisp. A entrada é gratuita.
A programação traz a exibição do curta-metragem Manuela, Missão Cumprida, dirigido por Aurora Montrazi, de 15 anos. Após a sessão, haverá um sarau literário aberto ao público, com leituras de poemas e trechos de obras literárias, reforçando a proposta de incentivo à leitura e valorização da cultura.
Programação do Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba preparou uma agenda diversificada de atividades gratuitas entre sexta-feira (5) e domingo (7), com atrações para diferentes faixas etárias.
Sexta-feira (5) – Às 19h, acontece o bate-papo Trajetórias do Ambientalismo, na Área de Exposições, com entrada gratuita. No mesmo horário, o Teatro recebe o Lab Musical – Show, apresentação que reúne produções desenvolvidas pelos participantes do projeto musical do Sesc. A atividade também é gratuita e livre para todos os públicos.
Sábado (6) – A programação começa às 10h com o Ateliê Aberto de Costura e Afins, gratuito e voltado para pessoas a partir de 14 anos. Para as crianças de 3 a 6 anos, a atividade Entre Retalhos e Memórias acontece pela manhã com entrada gratuita. Às 14h, ocorre a oficina Risco de Artista, gratuita para crianças a partir de 7 anos. Às 15h15, o escritor indígena Daniel Munduruku participa do bate-papo Munduruku: florestas, infâncias e ancestralidade, com acesso gratuito. Em seguida, às 16h, acontece o espetáculo Meu Vô Apolinário, também gratuito e com tradução em Libras. O dia ainda conta com o Espaço Juventudes, às 16h, atividade gratuita destinada ao público a partir de 12 anos.
Domingo (7) – O destaque é a oficina Composição Musical Coletiva: Sons da Natureza, das 14h às 16h, gratuita para crianças de 8 a 12 anos. Às 16h, o Teatro recebe a exibição gratuita do filme A Mensagem de Jequi, com retirada de ingressos uma hora antes. Também seguem as atividades infantis Entre Retalhos e Memórias e o curso A Arte de Sorrir Cada Vez que o Mundo Diz Não, ambos com participação gratuita mediante inscrição ou retirada de senha, conforme orientação do Sesc.
Troca de Figurinhas da Copa
Colecionadores e famílias poderão participar da tradicional troca de figurinhas da Copa do Mundo neste sábado (6), das 9h às 16h, no campo de futebol da Rua do Porto.
A programação é gratuita e inclui brinquedos infláveis, atividades recreativas, distribuição de álbuns e figurinhas, além de pontos de venda de pacotes para quem deseja completar a coleção.
Festival de Quadrilhas Juninas em Águas de São Pedro
Fora de Piracicaba, a cidade de Águas de São Pedro abre nesta sexta-feira (5) a 5ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas, na Praça Dr. Octávio de Moura Andrade. A entrada é gratuita.
A programação segue durante todo o fim de semana com apresentações de quadrilhas de diversas cidades, grupos culturais e shows de forró. Na sexta-feira, a abertura conta com apresentações de grupos de Igaraçu do Tietê, Brotas e São Pedro. No sábado e domingo, o público poderá acompanhar novas quadrilhas, grupos de dança e atrações musicais que transformam a estância em um grande arraial regional.