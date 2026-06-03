Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
Todo Mundo Em Pânico (2026): Mais de 25 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty, Ray, Cindy e Brenda está novamente na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.
Mestres Do Universo: Em Mestres do Universo, o príncipe Adam deve salvar o reino de Eternia de uma ameaça mortal: as artimanhas do vilão Esqueleto e seu exército malévolo. Para conseguir proteger todos aqueles que ama, o jovem herdeiro do trono deve recuperar uma espada mítica e se tornar finalmente o guerreiro conhecido como He-Man.
SEGUEM EM CARTAZ
O Mandaloriano E Grogu: Outrora um caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu embarcam em uma nova e emocionante aventura de Guerra nas Estrelas.
Backrooms: Um Não-Lugar: Uma compilação de vídeos caseiros arrepiantes mostra ocorrências sobrenaturais perturbadoras.
Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Cansei De Ser Nerd: Aírton, um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Authentic Games No Império Desconectado;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- O Gênio Do Crime;
- Super Mario Galaxy – O Filme;
- Sexo e Destino;
- Obsessão.