09 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO! Sangue na pista: Batida entre 3 carros deixa 4 feridos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Uma das vítimas ficou preso nas ferragens.
Uma das vítimas ficou preso nas ferragens.

O dia amanheceu com dor na Rodovia Valério Pedro da Silveira Martins, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. Um acidente grave, por volta das 6h20 desta quinta-feira (9), deixou 4 pessoas feridas e mobilizou ambulâncias, bombeiros e a polícia.

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Batida forte

De acordo com as informações, um Toyota Corolla e um Fiat Palio se chocaram de frente. A força do impacto foi tão grande que os dois carros ficaram destruídos. No Palio estava só o motorista. Ele foi encontrado desacordado e em estado gravíssimo.

No Corolla viajavam 3 pessoas da mesma família: pai, mãe e um filho que estava no banco de trás. O pai ficou preso às ferragens. Os bombeiros precisaram usar ferramentas pra conseguir tirar ele do carro.

Logo depois, uma Volkswagen Saveiro com 2 pessoas passou e não conseguiu desviar. Bateu nos carros que já estavam parados na pista. Por sorte, os dois ocupantes da Saveiro saíram ilesos. Mas o susto foi grande.

Correria para salvar vidas

 No local estiveram, a Guarda Civil de Rio das Pedras, o Corpo de Bombeiros de Piracicaba, oSAMU e a ambulância do Hospital de Rio das Pedras. Duas vítimas foram levadas para o Hospital de Rio das Pedras e, outras duas, em estado grave, foram socorridas às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.

Após o trabalho da perícia e o registro da ocorrência, a polícia vai investigar o que causou a batida. 

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