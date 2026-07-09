O dia amanheceu com dor na Rodovia Valério Pedro da Silveira Martins, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. Um acidente grave, por volta das 6h20 desta quinta-feira (9), deixou 4 pessoas feridas e mobilizou ambulâncias, bombeiros e a polícia.

De acordo com as informações, um Toyota Corolla e um Fiat Palio se chocaram de frente. A força do impacto foi tão grande que os dois carros ficaram destruídos. No Palio estava só o motorista. Ele foi encontrado desacordado e em estado gravíssimo.

No Corolla viajavam 3 pessoas da mesma família: pai, mãe e um filho que estava no banco de trás. O pai ficou preso às ferragens. Os bombeiros precisaram usar ferramentas pra conseguir tirar ele do carro.

Logo depois, uma Volkswagen Saveiro com 2 pessoas passou e não conseguiu desviar. Bateu nos carros que já estavam parados na pista. Por sorte, os dois ocupantes da Saveiro saíram ilesos. Mas o susto foi grande.