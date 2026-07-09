09 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Medo: Pacientes dão com cara na porta em clínica dentária

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação/Pira1
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Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.
Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.

 O que era para ser mais uma etapa do tratamento dentário terminou em revolta nesta quinta-feira (9). Pacientes chegaram para consultas marcadas e encontraram uma clínica odontológica completamente fechada, com portas lacradas, correntes e sem energia elétrica, no centro de Piracicaba. Sem qualquer explicação, muitos ficaram sem atendimento e no prejuízo.

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Uma das clientes procurou a Polícia Civil após relatar que desembolsou R$ 2,4 mil por um tratamento, dividido em 12 parcelas no cartão de crédito. Segundo ela, os procedimentos já haviam começado e, dias antes, havia realizado uma limpeza dentária. Ao retornar para dar continuidade ao tratamento, encontrou apenas a clínica fechada.

No local, outros pacientes também aguardavam respostas. A tentativa de contato com a empresa foi em vão: todos os telefones informados estavam fora de serviço, aumentando a suspeita de que o estabelecimento tenha encerrado as atividades sem avisar os clientes.

Diante da situação, a paciente registrou um boletim de ocorrência para resguardar seus direitos e denunciar a possível fraude. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável, que vai investigar o desaparecimento da clínica e apurar se houve crime contra os consumidores.

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