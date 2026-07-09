O que era para ser mais uma etapa do tratamento dentário terminou em revolta nesta quinta-feira (9). Pacientes chegaram para consultas marcadas e encontraram uma clínica odontológica completamente fechada, com portas lacradas, correntes e sem energia elétrica, no centro de Piracicaba. Sem qualquer explicação, muitos ficaram sem atendimento e no prejuízo.

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Uma das clientes procurou a Polícia Civil após relatar que desembolsou R$ 2,4 mil por um tratamento, dividido em 12 parcelas no cartão de crédito. Segundo ela, os procedimentos já haviam começado e, dias antes, havia realizado uma limpeza dentária. Ao retornar para dar continuidade ao tratamento, encontrou apenas a clínica fechada.