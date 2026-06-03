Padroeiro da Diocese de Piracicaba, da cidade e da Catedral, Santo Antônio é homenageado com uma agenda que mistura devoção, cultura e lazer, transformando a região central em um dos principais pontos de encontro durante o mês de junho.

A tradição e a fé voltam a tomar conta do coração de Piracicaba com a 19ª Festa de Santo Antônio. A programação festiva teve início nesta quarta-feira (3), na Praça da Catedral, reunindo celebrações religiosas, atrações musicais, gastronomia e momentos de convivência que prometem atrair milhares de fiéis e visitantes até o dia 21 de junho.

A preparação espiritual para a festa começou ainda em 31 de maio, com a Trezena de Santo Antônio, que segue até 12 de junho. As missas diárias, realizadas às 8h, abordam temas ligados à vida, à missão e à espiritualidade do santo, reforçando a tradição religiosa da celebração.

O ponto alto da programação acontece em 13 de junho, Dia de Santo Antônio. A Catedral terá missas ao longo do dia, Hora Santa e procissão pelas ruas do Centro. Em todas as celebrações haverá a tradicional bênção dos pães, um dos símbolos mais conhecidos da devoção ao santo.

Shows, bolo do padroeiro e paella caipira

A programação festiva na praça conta com apresentações musicais de diversos estilos, incluindo Samba da Aninha, Marcelo e Fabiano, Trio Pira, Banda Cat Back Rock, Orquestra Piracicabana de Viola Caipira, FlashNight, Claudemir e Moisés, Banda Capital do Interior e Banda Projeto Raízes. No dia 13 de junho, às 19h, também haverá transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo em um telão montado no local.