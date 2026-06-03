A tradição, a gastronomia e a cultura tirolesa estarão em destaque neste fim de semana em Piracicaba. Entre os dias 5 e 7 de junho, a Praça Bortolo Vitti recebe a 15ª edição da Festa do Vinho de Santana, evento gratuito que promete reunir milhares de pessoas em uma programação repleta de música, danças folclóricas, celebrações religiosas e sabores típicos da colônia italiana.
Organizada pela Associação de Moradores do Bairro de Santana e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, com apoio da Prefeitura, a festa traz novidades nesta edição, como sessões de degustação de vinhos, visitação ao Museu Comunitário de Santana e a inclusão de almoço no sábado.
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Novidades valorizam a cultura local
A expectativa dos organizadores é receber cerca de 10 mil visitantes ao longo dos três dias de evento. Além das atrações tradicionais, a edição de 2026 terá um encontro especial reunindo rainhas e princesas que representaram a festa em anos anteriores.
Segundo os organizadores, aproximadamente 300 voluntários participam da realização da festividade, atuando em diferentes setores, como alimentação, decoração, limpeza e infraestrutura. Os recursos arrecadados durante o evento são revertidos para projetos e melhorias voltadas à própria comunidade.
Vinhos produzidos em Santana
Um dos principais atrativos da festa é a oportunidade de experimentar rótulos produzidos no próprio bairro pela vinícola Alma da Videira.
O público poderá degustar o tradicional Vinho do Nono, elaborado com uva bordô, nas versões seco e suave, além do vinho branco produzido com a uva Lorena. O cardápio de bebidas inclui ainda vinho Merlot e suco de uva integral.
Gastronomia típica é destaque
A culinária tirolesa também ocupa papel central na programação. Entre os pratos mais tradicionais estão o canederli, preparado com pão, linguiça, ovos e queijo, e a cucagna, combinação de polenta com linguiça, ovos, bacalhau e queijo.
Os visitantes ainda poderão saborear o prato Colonial, composto por arroz, crauti, strongolapreti e porpeta. O cardápio conta ainda com cuscuz de frango, espetinhos, pizzas, gelato italiano, crepes, doces típicos e o tradicional grostoli.
Programação cultural e religiosa
Durante os três dias, a festa contará com apresentações musicais, grupos de danças folclóricas e missas que reforçam as tradições da comunidade tirolesa.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (05/06)
• 19h45 – Abertura oficial e apresentação da Rainha e da Princesa da festa
• 20h15 – Grupo de danças folclóricas
• 21h – Banda Elas Cantam Italiano
Sábado (06/06)
• 11h – Abertura
• 13h – Apresentação da Rainha e da Princesa da festa
• 13h30 – Grupo de danças folclóricas
• 14h – Banda Fina Sintonia
• 18h – Missa
• 20h – Apresentação da Rainha e da Princesa da festa
• 20h30 – Grupo de danças folclóricas
• 21h – Banda Nostalgia
Domingo (07/06)
• 9h – Missa
• 12h – Banda Itinerante
• 13h30 – Apresentação da Rainha e da Princesa da festa
• 14h – Grupo de danças folclóricas
• 14h30 – Banda Nostalgia
Serviço
15ª Festa do Vinho de Santana
Data: de 5 a 7 de junho
Local: Praça Bortolo Vitti – Santana, Piracicaba
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3415-5804