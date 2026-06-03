Organizada pela Associação de Moradores do Bairro de Santana e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, com apoio da Prefeitura, a festa traz novidades nesta edição, como sessões de degustação de vinhos, visitação ao Museu Comunitário de Santana e a inclusão de almoço no sábado.

A tradição, a gastronomia e a cultura tirolesa estarão em destaque neste fim de semana em Piracicaba. Entre os dias 5 e 7 de junho, a Praça Bortolo Vitti recebe a 15ª edição da Festa do Vinho de Santana, evento gratuito que promete reunir milhares de pessoas em uma programação repleta de música, danças folclóricas, celebrações religiosas e sabores típicos da colônia italiana.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 10 mil visitantes ao longo dos três dias de evento. Além das atrações tradicionais, a edição de 2026 terá um encontro especial reunindo rainhas e princesas que representaram a festa em anos anteriores.

Segundo os organizadores, aproximadamente 300 voluntários participam da realização da festividade, atuando em diferentes setores, como alimentação, decoração, limpeza e infraestrutura. Os recursos arrecadados durante o evento são revertidos para projetos e melhorias voltadas à própria comunidade.

Vinhos produzidos em Santana

Um dos principais atrativos da festa é a oportunidade de experimentar rótulos produzidos no próprio bairro pela vinícola Alma da Videira.

O público poderá degustar o tradicional Vinho do Nono, elaborado com uva bordô, nas versões seco e suave, além do vinho branco produzido com a uva Lorena. O cardápio de bebidas inclui ainda vinho Merlot e suco de uva integral.

Gastronomia típica é destaque