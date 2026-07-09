Um motorista de Piracicaba correu grave risco de morte na tarde desta terça-feira (7), na Rodovia Cornélio Pires, depois de cometer o que especialistas classificaram como "a maior loucura da vida": ao puxar pelo rabo uma uma onça atropelada. O animal fugiu em seguida.

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Ninguém sabe ao certo o que passou na cabeça dele. Testemunhas contam que o animal estava quieto e ferido, quando o homem chegou perto e puxou o rabo da fera, para evitar que deixasse o local antes do resgate chegar.