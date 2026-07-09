09 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Alto risco: Homem deu sorte ao puxar rabo de onça e sair ileso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem correu risco de morte ao puxar o rabo da onça ferida.
O homem correu risco de morte ao puxar o rabo da onça ferida.

  Um motorista de Piracicaba correu grave risco de morte na tarde desta terça-feira (7), na Rodovia Cornélio Pires, depois de cometer o que especialistas classificaram como "a maior loucura da vida": ao puxar pelo rabo uma uma onça atropelada. O animal fugiu em seguida. 

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Ninguém sabe ao certo o que passou na cabeça dele. Testemunhas contam que o animal estava quieto e ferido, quando o homem chegou perto e puxou o rabo da fera, para evitar que deixasse o local antes do resgate chegar.

Em fração de segundos o bicho virou. Garras, dentes e um rugido que gelou quem estava por perto, mas estava sem forças e com dores.

Foi o suficiente pra todo mundo entender: ele mexeu com quem não devia.

Risco de morte

Segundo especialistas, uma onça deste porte tem força para quebrar ossos e matar com uma única patada. 

"Ele brincou com a morte. Se a onça tivesse em condições normais de saúde teria atacado de verdade, disse um outro motorista que aprendeu a ocorrência.

O alerta 

O caso serve de aviso. Animal selvagem não é bicho de estimação. 

Buscas pela onça 

Após o episódio, a onça fugiu para uma área de mata e equipes continuam nas buscas.

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