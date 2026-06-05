A música de concerto vai tomar conta de Piracicaba neste fim de semana. A Banda Sinfônica do Exército sobe ao palco do Teatro Municipal Dr. Losso Netto neste domingo (7), às 18h, para uma apresentação gratuita que promete emocionar o público com um repertório cuidadosamente selecionado e executado por uma das mais renomadas formações sinfônicas do país.
Com entrada franca e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo, o concerto é uma oportunidade para o público vivenciar de perto a força e a diversidade da música para banda sinfônica, em um encontro que une tradição, excelência artística e acesso à cultura.
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Sob a participação especial do maestro convidado Marcos Sadao Shirakawa, a apresentação traz um repertório dedicado exclusivamente a obras escritas para banda sinfônica. A seleção estabelece um diálogo entre compositores brasileiros e internacionais, evidenciando diferentes estilos, sonoridades e influências culturais.
Entre os destaques estão a Sinfonia nº 4, do compositor norte-americano James Barnes, além de obras assinadas pelos brasileiros Renato Goulart, Ricardo Tacuchian e Gilson Santos. O programa valoriza tanto a tradição da música de concerto quanto a produção contemporânea nacional.
UMA TRAJETÓRIA DE RECONHECIMENTO
Criada em 2002 por iniciativa do então comandante do Exército, general Glauber Vieira, a Banda Sinfônica do Exército nasceu com o objetivo de ampliar o acesso à música de concerto e aproximar a instituição militar da sociedade por meio da cultura. Desde então, o grupo tem se apresentado nas principais salas de concerto brasileiras e compartilhado o palco com renomados solistas nacionais e internacionais.
Ao longo de sua trajetória, a formação conquistou importantes reconhecimentos, como o prêmio de Melhor Projeto de Música Erudita e o Prêmio Especial de Cultura da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Atualmente, a banda é dirigida pelo coronel R1 Carlos Alberto de Godoy Guanaes, tem direção artística do maestro Eduardo Pereira e regência titular do 1º tenente Marcelo Fontes Higino.
Para o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a apresentação representa uma oportunidade de oferecer ao público piracicabano um espetáculo de alto nível, capaz de ampliar o acesso à cultura e proporcionar uma experiência artística marcante.