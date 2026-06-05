Com entrada franca e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo, o concerto é uma oportunidade para o público vivenciar de perto a força e a diversidade da música para banda sinfônica, em um encontro que une tradição, excelência artística e acesso à cultura.

A música de concerto vai tomar conta de Piracicaba neste fim de semana. A Banda Sinfônica do Exército sobe ao palco do Teatro Municipal Dr. Losso Netto neste domingo (7), às 18h, para uma apresentação gratuita que promete emocionar o público com um repertório cuidadosamente selecionado e executado por uma das mais renomadas formações sinfônicas do país.

Sob a participação especial do maestro convidado Marcos Sadao Shirakawa, a apresentação traz um repertório dedicado exclusivamente a obras escritas para banda sinfônica. A seleção estabelece um diálogo entre compositores brasileiros e internacionais, evidenciando diferentes estilos, sonoridades e influências culturais.

Entre os destaques estão a Sinfonia nº 4, do compositor norte-americano James Barnes, além de obras assinadas pelos brasileiros Renato Goulart, Ricardo Tacuchian e Gilson Santos. O programa valoriza tanto a tradição da música de concerto quanto a produção contemporânea nacional.

UMA TRAJETÓRIA DE RECONHECIMENTO

Criada em 2002 por iniciativa do então comandante do Exército, general Glauber Vieira, a Banda Sinfônica do Exército nasceu com o objetivo de ampliar o acesso à música de concerto e aproximar a instituição militar da sociedade por meio da cultura. Desde então, o grupo tem se apresentado nas principais salas de concerto brasileiras e compartilhado o palco com renomados solistas nacionais e internacionais.