10 de julho de 2026
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UM ENCONTRO ESPECIAL

Feira de adoção tem cães e gatos à espera de um lar

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Plantão de adoção acontece neste sábado e reúne animais que esperam por uma família responsável e cheia de carinho.
Plantão de adoção acontece neste sábado e reúne animais que esperam por uma família responsável e cheia de carinho.

Neste sábado, cães e gatos terão a oportunidade de encontrar uma nova família durante um plantão de adoção realizado no bairro Jupiá. A ação acontece das 8h30 às 15h30, na Rua dos Mandis, sem número.

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O evento tem como objetivo aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um lar seguro, com cuidado, proteção e muito carinho. Quem deseja adotar poderá conhecer os bichinhos disponíveis e iniciar uma nova história de companheirismo.

A adoção responsável é um gesto de amor e também de compromisso, já que envolve oferecer atenção, alimentação adequada, cuidados veterinários e um ambiente seguro para o novo integrante da família.

O convite é para todos que sonham em ter um amigo de quatro patas e querem transformar a vida de um animal que espera por uma oportunidade.

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