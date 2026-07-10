Neste sábado, cães e gatos terão a oportunidade de encontrar uma nova família durante um plantão de adoção realizado no bairro Jupiá. A ação acontece das 8h30 às 15h30, na Rua dos Mandis, sem número.
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O evento tem como objetivo aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um lar seguro, com cuidado, proteção e muito carinho. Quem deseja adotar poderá conhecer os bichinhos disponíveis e iniciar uma nova história de companheirismo.
A adoção responsável é um gesto de amor e também de compromisso, já que envolve oferecer atenção, alimentação adequada, cuidados veterinários e um ambiente seguro para o novo integrante da família.
O convite é para todos que sonham em ter um amigo de quatro patas e querem transformar a vida de um animal que espera por uma oportunidade.