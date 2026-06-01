O mês de junho começa oficialmente em clima de arraiá em Piracicaba. Entre os dias 1º e 7, os moradores terão uma programação repleta de festas juninas espalhadas por diferentes regiões da cidade, reunindo quermesses religiosas, apresentações musicais, tradições da cultura italiana e uma variedade de comidas típicas. A primeira semana do mês concentra eventos para todos os públicos, que vão desde celebrações ligadas à fé católica até festas culturais com shows ao vivo e atividades para toda a família.

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Veja os destaques da programação da 1ª semana de junho

A agenda começa na quarta-feira (3) com a abertura da 19ª Tradicional Festa de Santo Antônio, realizada na Praça da Catedral, no Centro de Piracicaba. Na primeira noite, o público confere o show do Samba da Aninha, às 20h. Na quinta-feira (4), a programação musical segue com Marcelo & Fabiano, às 18h, e Trio Pira, às 20h30. Já na sexta-feira (5), o palco recebe a Banda Cat Back, que apresenta clássicos do rock dos anos 60 e 70, às 20h. No sábado (6), a quermesse mantém o clima familiar com barracas de comidas típicas. Um dos destaques é o tradicional bolo de Santo Antônio, vendido por R$ 40 a fatia e disponível para compra online, com retirada marcada para o dia 13 de junho, das 6h às 12h.