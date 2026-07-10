10 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Identificado homem achado morto com saco plástico ao lado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Anderson Copoli foi encontrado morto no centro de Piracicaba.
Anderson Copoli foi encontrado morto no centro de Piracicaba.

  Foi identificado como Anderson Benedito Copoli, conhecido como "Perninha", o homem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10), ao lado do TCI, no centro de Piracicaba. Um detalhe chamou a atenção no caso. Ele estava ao lado de um saco plástico.

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 De acordo com as informações, populares avistaram o homem imóvel no chão, acionando na hora a Guarda Civil. Ao deparar com a cena, os agentes acionaram o Samu.

Quando os médicos chegaram, só puderam constatar o óbito. 

Detalhe misterioso 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha um saco plástico próximo, entretanto, os peritos não acharam nenhuma lesão no corpo.

Depois do trabalho da perícia, o corpo foi levado para o IML de Piracicaba. O registro foi feito na delegacia e a polícia investiga o caso.

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