Foi identificado como Anderson Benedito Copoli, conhecido como "Perninha", o homem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10), ao lado do TCI, no centro de Piracicaba. Um detalhe chamou a atenção no caso. Ele estava ao lado de um saco plástico.

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De acordo com as informações, populares avistaram o homem imóvel no chão, acionando na hora a Guarda Civil. Ao deparar com a cena, os agentes acionaram o Samu.