O fim de semana em Piracicaba e região traz uma programação cultural acessível, com eventos gratuitos que valorizam a arte, o conhecimento e o convívio social. Entre exposições, encontros, oficinas e apresentações, há opções para todas as idades e interesses.
VEJA MAIS:
- Espetáculo 'CINEPIANO' arrecada leite para a Pastoral da Criança
- Sebrae realiza semana “Todos por Elas” em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Piracicaba
Entre os destaques está o encontro “O estado da arte [naïf] [popular]”, que acontece nesta sexta-feira (20), das 16h às 21h, no Teatro do Sesc Piracicaba. A proposta reúne artistas, curadores e pesquisadores em debates sobre o cenário das artes populares, com mesas temáticas, apresentações culturais e participação do público.
No sábado (21), o Teatro do Engenho recebe o Cinepiano, uma experiência que combina cinema e música ao vivo. O clássico “Frankenstein” será exibido com trilha sonora improvisada pelo pianista Tony Berchmans, às 20h. A entrada é solidária, mediante a doação de dois litros de leite.
Ainda no fim de semana, a Galeria 3 recebe o Festival de Aquarela, no sábado (21) e domingo (22), reunindo exposição de artistas, oficinas práticas e experiências sensoriais. A programação inclui workshops de pintura com café, técnicas de cor, retrato e atividades voltadas ao público infantil.
Outro destaque é a Mostra Internacional Batom, Lápis & O Que Elas Quiserem, em cartaz no Museu Prudente de Moraes até o início de maio. A exposição reúne cerca de 100 obras e propõe uma reflexão sobre o protagonismo feminino nas artes gráficas.
Região também recebe eventos
Em Limeira, o público pode aproveitar a tradicional Retreta Musical, que acontece no domingo (22), às 10h30, no coreto da Praça Toledo Barros. A apresentação ao ar livre é uma opção de lazer cultural gratuita e aberta à população.
Santa Bárbara d’Oeste recebe até domingo (22) a Semana Municipal do Artesão, com feira realizada na Estação Cultural da Fundação Romi. O evento reúne dezenas de expositores e promove o fortalecimento da economia criativa local. Na terça-feira (24), a Biblioteca Central promove um encontro gratuito com o autor Marco Haurélio, voltado à literatura popular e à tradição oral brasileira, ampliando o acesso à produção cultural e ao diálogo com o público.
Com uma agenda diversa e sem custo, a região reforça o acesso democrático à cultura e oferece alternativas de lazer para aproveitar o fim de semana de forma leve e enriquecedora.