A Galeria 3 realiza no próximo sábado (21) e domingo (22) o 1º Festival de Aquarela, intitulado Águas de março. A proposta do evento é criar um espaço dedicado exclusivamente à técnica da aquarela, reunindo artistas e apreciadores da arte em um ambiente voltado à exposição e comercialização de obras. Ao todo, 15 aquarelistas convidados participam do festival, apresentando seus trabalhos ao público em uma iniciativa considerada inédita na cidade, já que Piracicaba não conta com um evento dedicado exclusivamente aos aquarelistas onde as obras podem ser vendidas.
A programação acontece no sábado (21), das 13h às 20h, e no domingo (22), das 11h às 18h. Além da exposição e venda de obras, o festival pretende oferecer experiências para artistas e visitantes, buscando ampliar o contato do público com a técnica da aquarela. Entre as atrações previstas estão oficinas voltadas a artistas e ao público em geral, incluindo adultos e crianças, além de degustação de café especial e uma atividade de aquarela com café, explorando novas possibilidades da pintura.
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Durante o evento, o público também poderá aproveitar um cardápio especial preparado pelo Bistrô Jardim de Gaudí, pensado especialmente para os dois dias de programação. A organização ainda estuda a participação de fornecedores de materiais artísticos, que poderão expor e vender produtos no local, além da possibilidade de ações adicionais, como campanha de divulgação direcionada com obras dos participantes e apresentação musical com DJ.
Os artistas interessados em participar do festival poderão expor suas obras mediante taxa de R$ 150 pelos dois dias de evento. A Galeria 3 está localizada na rua Prudente de Moraes, 1292, em Piracicaba. O evento é aberto ao público e busca fortalecer a cena artística local, valorizando a aquarela e aproximando artistas e apreciadores da arte.