A Galeria 3 realiza no próximo sábado (21) e domingo (22) o 1º Festival de Aquarela, intitulado Águas de março. A proposta do evento é criar um espaço dedicado exclusivamente à técnica da aquarela, reunindo artistas e apreciadores da arte em um ambiente voltado à exposição e comercialização de obras. Ao todo, 15 aquarelistas convidados participam do festival, apresentando seus trabalhos ao público em uma iniciativa considerada inédita na cidade, já que Piracicaba não conta com um evento dedicado exclusivamente aos aquarelistas onde as obras podem ser vendidas.

A programação acontece no sábado (21), das 13h às 20h, e no domingo (22), das 11h às 18h. Além da exposição e venda de obras, o festival pretende oferecer experiências para artistas e visitantes, buscando ampliar o contato do público com a técnica da aquarela. Entre as atrações previstas estão oficinas voltadas a artistas e ao público em geral, incluindo adultos e crianças, além de degustação de café especial e uma atividade de aquarela com café, explorando novas possibilidades da pintura.

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