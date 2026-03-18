O espetáculo imersivo “CINEPIANO”, do pianista Tony Berchmans, será apresentado neste sábado (21), às 20h, no Teatro Erotides de Campos (Engenho), em Piracicaba. Além da proposta cultural, o evento tem foco solidário e propõe a arrecadação de leite para a Pastoral da Criança de Piracicaba. A entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com a doação de dois litros de leite longa vida, que serão destinados às famílias acompanhadas pela entidade no município. A ação busca aliar o acesso à cultura ao apoio social.

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A apresentação integra a comemoração dos 10 anos da Investe Cultura e traz a exibição do clássico “Frankenstein” (1931), dirigido por James Whale. Durante a sessão, Tony Berchmans cria e executa ao vivo a trilha sonora do filme, em uma performance improvisada que acompanha as cenas em tempo real. A proposta do CINEPIANO é resgatar a experiência das primeiras exibições cinematográficas, quando músicos tocavam ao vivo para ambientar os filmes. O formato proporciona uma vivência sensorial e acessível, indicada para públicos de todas as idades.