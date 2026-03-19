A possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros voltou a preocupar o governo federal diante da insatisfação da categoria com o valor do frete e o aumento no preço do diesel. Lideranças do setor mantêm o indicativo de paralisação e aguardam medidas mais concretas por parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão final sobre a realização ou não da greve deve ser tomada em assembleia nacional marcada para esta quinta-feira (19), às 16h, em Santos, no litoral de São Paulo. O encontro deve reunir representantes da categoria para avaliar as propostas apresentadas e definir os próximos passos do movimento.

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Entre as principais reivindicações dos caminhoneiros está o cumprimento do piso mínimo do frete, que, segundo lideranças, ainda não é respeitado por parte das empresas contratantes. Além disso, o aumento no valor do diesel tem pressionado os custos da atividade, reduzindo a margem de lucro dos profissionais.