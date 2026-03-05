A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro de Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (CDHU), inaugura neste sábado (7), às 19h, a Mostra Internacional de Humor Gráfico Batom, Lápis & O Que Elas Quiserem. A exposição celebra o protagonismo feminino nas artes gráficas e integra a programação oficial do município em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
A abertura acontece no Barracão 14 do Engenho Central, onde a mostra ficará em cartaz até 5 de abril. A visitação ocorre aos sábados e domingos, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
VEJA MAIS:
- “A Noiva”, releitura de Frankenstein, estreia em Piracicaba
- Exposição valoriza mulheres artistas em Piracicaba; SAIBA MAIS
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A exposição reúne cerca de 100 obras de 43 artistas de nove países (Brasil, Argentina, Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos, Polônia, Irã e Itália), e apresenta diferentes estilos de humor gráfico. Entre os trabalhos estão caricaturas, cartuns, charges e tiras que abordam temas ligados aos desafios e às vivências contemporâneas das mulheres, além de retratos de personalidades da música, do cinema, da televisão e da política.
De acordo com o diretor do Salão de Humor, Junior Kadeshi, a mostra vai além de uma simples exposição artística. Segundo ele, a iniciativa representa um espaço de valorização das mulheres em um campo historicamente dominado por homens e reforça a importância da presença feminina na produção contemporânea do humor gráfico.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destaca que a exposição também promove reflexão e diálogo com o público sobre temas ligados à experiência feminina. Para ele, a iniciativa integra uma política cultural que busca ampliar a representatividade e incentivar a participação da comunidade nas atividades culturais da cidade.
Cartaz
O cartaz oficial da mostra foi criado pela artista iraniana Guilda Khalif e traz uma ilustração que simboliza força e feminilidade. A escolha da artista ocorreu após a organização saber que suas obras originais foram destruídas em um bombardeio que atingiu seu estúdio durante a guerra no Oriente Médio. Ao enviar trabalhos para o Salão do Humor em 2025, ela compartilhou sua história, que inspirou o convite para desenvolver a arte desta edição da mostra.
Serviço
Mostra Internacional Batom, Lápis & O Que Elas Quiserem
- Abertura: sábado, 7/03, às 19h
- Local: Barracão 14 do Engenho Central (Av. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende)
- Visitação: até 5 de abril, aos sábados e domingos, das 9h às 17h
- Entrada: gratuita.