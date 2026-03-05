A abertura acontece no Barracão 14 do Engenho Central, onde a mostra ficará em cartaz até 5 de abril. A visitação ocorre aos sábados e domingos, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro de Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (CDHU), inaugura neste sábado (7), às 19h, a Mostra Internacional de Humor Gráfico Batom, Lápis & O Que Elas Quiserem. A exposição celebra o protagonismo feminino nas artes gráficas e integra a programação oficial do município em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A exposição reúne cerca de 100 obras de 43 artistas de nove países (Brasil, Argentina, Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos, Polônia, Irã e Itália), e apresenta diferentes estilos de humor gráfico. Entre os trabalhos estão caricaturas, cartuns, charges e tiras que abordam temas ligados aos desafios e às vivências contemporâneas das mulheres, além de retratos de personalidades da música, do cinema, da televisão e da política.

De acordo com o diretor do Salão de Humor, Junior Kadeshi, a mostra vai além de uma simples exposição artística. Segundo ele, a iniciativa representa um espaço de valorização das mulheres em um campo historicamente dominado por homens e reforça a importância da presença feminina na produção contemporânea do humor gráfico.

O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destaca que a exposição também promove reflexão e diálogo com o público sobre temas ligados à experiência feminina. Para ele, a iniciativa integra uma política cultural que busca ampliar a representatividade e incentivar a participação da comunidade nas atividades culturais da cidade.

Cartaz