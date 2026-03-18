Foi encontrada há pouco, nas imediações do Parque do Mirante, em Piracicaba, a adolescente Ivy, de 15 anos, que estava desaparecida desde o início da tarde de hoje (18), após sair da escola.

Segundo familiares, a jovem havia sido vista pela última vez ao deixar o colégio onde estuda, no mesmo bairro. O transporte escolar não conseguiu localizá-la ao passar para buscá-la.

Ivy trajava o uniforme da escola no momento do desaparecimento.