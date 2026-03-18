18 de março de 2026
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Adolescente desaparecida é encontrada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A adolescente Ivy foi encontrada nas imediações do Parque do Mirante.
A adolescente Ivy foi encontrada nas imediações do Parque do Mirante.

 Foi encontrada há pouco, nas imediações do Parque do Mirante, em Piracicaba, a adolescente Ivy, de 15 anos, que estava desaparecida desde o início da tarde de hoje (18), após sair da escola.

Segundo familiares, a jovem havia sido vista pela última vez ao deixar o colégio onde estuda, no mesmo bairro. O transporte escolar não conseguiu localizá-la ao passar para buscá-la.

Ivy trajava o uniforme da escola no momento do desaparecimento.

Após a ampla divulgação do caso, a adolescente foi localizada nas proximidades do parque, próximo ao Aquário Municipal.

A família, que descreve a jovem como tranquila e sem histórico de ausências, ficou aliviada e agradeceu o apoio da polícia, da mídia e da população. Imagens de câmeras de segurança ajudaram na sua localização.

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