Em celebração ao mês da mulher, o Sebrae-SP realiza, entre os dias 23 e 27 de março, a iniciativa “Todos por Elas” em Piracicaba e região. A ação reúne uma programação gratuita voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, com atividades que combinam capacitação técnica, desenvolvimento pessoal e oportunidades de conexão.
A mobilização integra um movimento estadual e marca o início de uma jornada estruturada de apoio a negócios liderados por mulheres. Na região, quase metade dos microempreendedores individuais é composta por mulheres, reforçando o impacto direto desse público na economia local.
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De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Débora Rodrigues, responsável pelo programa Sebrae Delas na região, a proposta é oferecer conteúdo aplicável à realidade das participantes. “Queremos levar conhecimento prático, que faça diferença no dia a dia dos negócios e contribua para o crescimento dessas mulheres”, afirma.
Agenda traz temas práticos e atuais
A programação começa na segunda-feira (23), com o encontro “Essência & Potência – A autoestima como ponto de partida”, realizado no Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba (Avenida Rui Barbosa, 132 – Vila Rezende), das 9h às 13h. A atividade propõe reflexões sobre autocuidado, autoconhecimento e bem-estar físico como base para o fortalecimento da autoestima e do posicionamento nos negócios, com participação de especialistas nas áreas de desenvolvimento pessoal, imagem e atividade física. Clique aqui para se inscrever.
Na terça-feira (24), às 18h30, o Auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (Rua Ipiranga, 166 – Centro) recebe o encontro “Como aumentar o faturamento do seu negócio com influenciador digital”. A proposta é apresentar estratégias práticas de marketing com criadores de conteúdo locais, além de um talk show com influenciadores e profissionais da área. Clique aqui para se inscrever.
A discussão sobre autonomia financeira ganha espaço na quarta-feira (25), às 19h, no Auditório do Simespi (Rua Samuel Neves, 1601 – Cidade Jardim), com o encontro “Protagonismo Financeiro: Estratégia, Investimento e Independência”. O painel aborda desde acesso ao crédito até comportamento financeiro e investimentos, com foco em fortalecer a independência econômica das participantes. Clique aqui para se inscrever.
Networking e oportunidades
A programação segue na quinta-feira (26), em Charqueada, com a palestra “Sucessão e a sua relação com o legado”, das 9h às 12h, na Usina Granelli (Fazenda São Benedito S/Nº - Paraisolândia, Charqueada). O encontro propõe uma conversa sobre a continuidade dos negócios no campo, destacando o papel das mulheres na sucessão familiar e na construção de legado no agronegócio. Clique aqui para se inscrever.
Encerrando a semana na sexta-feira (27), às 9h, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba (Avenida Rui Barbosa, 132 – Vila Rezende) recebe um encontro de negócios voltado à geração de oportunidades e fortalecimento de parcerias entre empreendedoras da região, incentivando o networking e a troca de experiências. Clique aqui para se inscrever.
Todos os eventos são gratuitos, mas possuem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas previamente por meio dos links disponibilizados pelo Sebrae-SP ou pelo telefone (19) 3412-1070, opção 2.