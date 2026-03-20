A mobilização integra um movimento estadual e marca o início de uma jornada estruturada de apoio a negócios liderados por mulheres. Na região, quase metade dos microempreendedores individuais é composta por mulheres, reforçando o impacto direto desse público na economia local.

Em celebração ao mês da mulher, o Sebrae-SP realiza, entre os dias 23 e 27 de março, a iniciativa “Todos por Elas” em Piracicaba e região. A ação reúne uma programação gratuita voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, com atividades que combinam capacitação técnica, desenvolvimento pessoal e oportunidades de conexão.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Débora Rodrigues, responsável pelo programa Sebrae Delas na região, a proposta é oferecer conteúdo aplicável à realidade das participantes. “Queremos levar conhecimento prático, que faça diferença no dia a dia dos negócios e contribua para o crescimento dessas mulheres”, afirma.

Agenda traz temas práticos e atuais

A programação começa na segunda-feira (23), com o encontro “Essência & Potência – A autoestima como ponto de partida”, realizado no Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba (Avenida Rui Barbosa, 132 – Vila Rezende), das 9h às 13h. A atividade propõe reflexões sobre autocuidado, autoconhecimento e bem-estar físico como base para o fortalecimento da autoestima e do posicionamento nos negócios, com participação de especialistas nas áreas de desenvolvimento pessoal, imagem e atividade física. Clique aqui para se inscrever.

Na terça-feira (24), às 18h30, o Auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (Rua Ipiranga, 166 – Centro) recebe o encontro “Como aumentar o faturamento do seu negócio com influenciador digital”. A proposta é apresentar estratégias práticas de marketing com criadores de conteúdo locais, além de um talk show com influenciadores e profissionais da área. Clique aqui para se inscrever.