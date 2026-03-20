Uma refeição comum virou tensão e motivo de grande preocupação. Um cliente encontrou um caco de vidro dentro da marmita pedida em um restaurante na rua Luiz Razera em Piracicaba — o mesmo de onde já havia pedido no dia anterior, sem qualquer problema.

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A descoberta aconteceu no momento da refeição. Por pouco, a situação não terminou em acidente. O objeto foi identificado a tempo, evitando algo que poderia ter consequências sérias, como um grande rasgo na língua ou na boca. O cenário seria ainda mais preocupante em casos envolvendo crianças.