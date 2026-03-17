A programação será realizada no teatro da unidade e reunirá artistas, curadores, pesquisadores e educadores para discutir o panorama contemporâneo dessas manifestações artísticas. O público também poderá acompanhar as atividades online, por meio da plataforma Zoom.

O Sesc Piracicaba realiza nesta quinta (19) e sexta-feira (20) o ciclo de encontros “O Estado da Arte [naïf] [popular]”, que propõe ampliar o debate sobre produções historicamente classificadas como populares, naïf, primitivas ou folclóricas.

A iniciativa revisita a trajetória de 40 anos da Bienal Naïfs do Brasil, realizada no Sesc entre 1986 e 2020 (inicialmente como mostra e, posteriormente, como bienal), e que se consolidou como referência nacional no campo da arte popular. Ao mesmo tempo, o encontro propõe refletir sobre os caminhos futuros da exposição e seu papel no cenário artístico atual.

Ao longo de suas edições, a bienal apresentou ao público artistas importantes da arte brasileira, como Waldomiro de Deus, José Antônio da Silva, Antônio Poteiro, Heitor dos Prazeres, Mestre Vitalino e Maria Auxiliadora da Silva.

Debates sobre conceitos e história da arte popular

A arte naïf costuma estar associada a produções autodidatas e a temas ligados ao cotidiano, à memória ou à imaginação. Historicamente, artistas desse campo enfrentaram dificuldades para ocupar espaços institucionais como museus e galerias. Nesse contexto, a bienal se consolidou como importante plataforma de visibilidade para essas produções.