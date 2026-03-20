Segundo informações, a vítima foi encontrada com ferimentos graves no rosto, em uma ação que exigiu o arrombamento da porta da residência pelos policiais.

A morte de um idoso de 62 anos dentro de casa, no bairro Algodoal, chocou os moradores da região na manhã desta sexta-feira (20), e está sendo investigada pela polícia.

A gravidade dos ferimentos indica que o idoso pode ter sido alvo de uma agressão brutal e fatal. Testemunhas começaram a ser ouvidas, e relatos de vizinhos ganharam ainda mais relevância para a investigação.

A delegada Juliana Ricci esteve no local acompanhada de sua equipe, e a perícia também realizou todos os procedimentos necessários.Todoa os detalhes da ocorrência foram analisados cuidadosamente.

O caso continua cercado de mistério, mantendo a vizinhança em alerta, enquanto a polícia busca esclarecer a sequência de fatos que culminou na morte do idoso, no bairro Algodoal.