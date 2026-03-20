20 de março de 2026
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CORPO ENCONTRADO

VÍDEO: Idoso é brutalmente morto dentro de casa em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um homem de 63 anos foi encontrado morto, com sinais de violência extrema, na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Algodoal, em Piracicaba.

O crime, cercado de mistério, causou apreensão entre moradores da região.

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De acordo com as primeiras informações, um suspeito teria permanecido na residência da vítima durante a noite e a madrugada. A movimentação chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

A delegada Juliana Ricci esteve no local acompanhada por equipes da Polícia Civil esteve no local, e também a perícia técnica, que iniciaram os primeiros levantamentos para esclarecer as circunstâncias do crime.

O corpo foi removido por uma funerária da residência, localizada na rua Alberto Pinto da Fonseca, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação

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