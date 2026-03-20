Um homem de 63 anos foi encontrado morto, com sinais de violência extrema, na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Algodoal, em Piracicaba.

De acordo com as primeiras informações, um suspeito teria permanecido na residência da vítima durante a noite e a madrugada. A movimentação chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

A delegada Juliana Ricci esteve no local acompanhada por equipes da Polícia Civil esteve no local, e também a perícia técnica, que iniciaram os primeiros levantamentos para esclarecer as circunstâncias do crime.

O corpo foi removido por uma funerária da residência, localizada na rua Alberto Pinto da Fonseca, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação