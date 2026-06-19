Muito antes de se consolidar como uma das principais cidades do interior paulista, Taubaté surgiu como um grande empreendimento econômico da colonização portuguesa.

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A fundação da vila, em 1645, não teve como principal objetivo criar um núcleo urbano para formar uma comunidade permanente, mas servir aos interesses da Coroa Portuguesa na exploração das riquezas do interior do Brasil.