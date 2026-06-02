A antiga Avenida Cavarucanguera, em Taubaté, é muito mais do que uma via que marcou gerações de moradores. Seu nome guarda pistas sobre a formação do Vale do Paraíba, a influência indígena na cultura regional e até mesmo a origem de características marcantes do sotaque caipira, tão presente no interior paulista.

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Antes de se tornar a atual Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, a Cavarucanguera integrava uma região atravessada por antigas trilhas indígenas que, tempos depois, serviriam de base para o chamado Caminho do Ouro Paulista. Por essas rotas passavam bandeirantes, tropeiros, exploradores e carregamentos de ouro que seguiam entre Minas Gerais e o porto de Paraty, no Rio de Janeiro, durante o período colonial.