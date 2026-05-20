O município de Taubaté deu origem a outras 10 cidades do Vale do Paraíba, tendo sido “desmembrado” a partir da sua criação, em 1645, e ao longo da sua história, entre as mais antigas do estado de São Paulo.

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De acordo com levantamento de historiadores, Taubaté foi responsável diretamente pelo surgimento das cidades de Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Caçapava, Redenção da Serra e Tremembé.