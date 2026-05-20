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TAUBATÉ#400

‘Cidade-mãe’: Taubaté deu origem a outros 10 municípios no Vale

Por Xandu Alves | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Miguelzinho Dutra (década de 1840)
Pintura '4ª vista Taubaté meia legoa adiante de Piracangaguá'
Pintura '4ª vista Taubaté meia legoa adiante de Piracangaguá'

O município de Taubaté deu origem a outras 10 cidades do Vale do Paraíba, tendo sido “desmembrado” a partir da sua criação, em 1645, e ao longo da sua história, entre as mais antigas do estado de São Paulo.

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De acordo com levantamento de historiadores, Taubaté foi responsável diretamente pelo surgimento das cidades de Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Caçapava, Redenção da Serra e Tremembé.

Outros municípios, como São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Lagoinha e Jambeiro, surgiram de forma mais indireta, mas com raízes taubateanas.

“O 5 de dezembro de 1645 não marcou apenas o nascimento de uma vila [Taubaté], mas o ponto de partida para a formação da atual Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte”, diz texto do Almanaque Urupês, dos irmãos e pesquisadores Angelo e Pedro Rubim.

Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté. Veja a apresentação do projeto nesse link.

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Mais antigas

Ao lado de Taubaté, Guaratinguetá também foi responsável pelo surgimento de outras cidades na região.

“Há quase 400 anos, duas cidades atuaram como ‘mães’ de muitos municípios da região: Taubaté e Guaratinguetá. A partir delas, como galhos de uma árvore genealógica, surgiram novas vilas e cidades, num processo contínuo de desmembramento”, aponta o Almanaque Urupês.

Fundada em 1651, Guaratinguetá é a cidade da região com o maior número de desmembramentos, dando origem a 16 outros povoados, como Aparecida, Lorena, Cunha e Potim. Todas as cidades do Vale Histórico surgiram dessas ramificações.

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Primeiros municípios paulistas

Levantamento da Fundação Seade mostra que os primeiros municípios paulistas, que deram origem à atual divisão político-administrativa do Estado, foram São Vicente (em 1532), Ubatuba (1537), São Paulo (1558), Cananéia (1600), Mogi das Cruzes (1611), Iguape (1638), Taubaté (1645), Guaratinguetá (1654), Jundiaí (1655) e Sorocaba (1661).

“A Vila de Taubaté não foi apenas mais um ponto no mapa. Com sua câmara municipal, tornou-se um verdadeiro portal, ligando o sertão desconhecido à rede comercial do Império Português. Era um posto avançado de expansão territorial e um elo vital entre a colônia e o ultramar — como se o rei tivesse, ali, um representante às portas do território inexplorado”, dizem os pesquisadores Angelo e Pedro Rubim.

Pioneirismo de Taubaté

Taubaté desempenhou papel importante na evolução histórica e econômica do país. No ciclo do ouro, foi núcleo irradiador de bandeirismo, descobrindo ouro em Minas Gerais, fundando diversas cidades.

No Segundo Reinado, durante o surto cafeeiro do Vale do Paraíba, destacou-se como o município de maior produção na zona paulista, sediando o Convênio de Taubaté em 1906.

Destaca-se como cidade pioneira no Vale, pois foi a sua primeira vila oficial (o equivalente hoje a município) em 1645, cabeça de comarca em 1832, cidade imperial em 1842, centro industrial em 1891 e diocese em 1908.

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