A história de Taubaté está diretamente ligada à busca pelo ouro e à expansão da colonização portuguesa para o interior do Brasil. Muito antes de se tornar uma das principais cidades do Vale do Paraíba, a então vila surgiu como parte de um projeto estratégico de exploração econômica, criado para abrir caminho rumo às riquezas que os colonizadores acreditavam existir nos sertões de Minas Gerais.
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Pesquisas realizadas pelos historiadores Pedro Rubim e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, ajudam a compreender como a fundação de Taubaté esteve associada a uma grande operação de conquista territorial que transformou a região e influenciou a formação econômica e cultural do interior paulista.
Embora exista um debate histórico sobre a data exata de fundação da cidade, a versão mais aceita oficialmente considera 1645 como o ano de criação da Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté.
Segundo os pesquisadores, há documentos que mostram que a ordem para a formação da vila foi emitida ainda em 1636, mas a ocupação efetiva teria começado alguns anos depois, com a chegada de Jacques Félix e dos primeiros povoadores.
A transformação do povoado em vila, em 1645, exigiu a construção de estruturas fundamentais da administração colonial, como igreja, cadeia, câmara municipal e a distribuição das primeiras sesmarias. Esse processo consolidou Taubaté como um importante ponto de apoio para a ocupação do interior do território.
Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Veja a apresentação do projeto nesse link.
Interesse econômico impulsionou criação de Taubaté
Mais do que uma simples fundação urbana, Taubaté nasceu como parte de uma verdadeira empresa colonial. De acordo com Angelo Rubim, a ocupação do Vale do Paraíba tinha um objetivo econômico claro: encontrar riquezas minerais, especialmente ouro.
A motivação vinha das histórias sobre o lendário Sabarabuçu, uma região que, segundo relatos da época, concentraria grandes jazidas de metais preciosos. A Coroa Portuguesa financiava expedições e incentivava a abertura de caminhos para o interior na expectativa de localizar essas riquezas.
Nesse contexto, Taubaté foi planejada para funcionar como uma base estratégica. A cidade servia como ponto de partida e abastecimento para as bandeiras que seguiam rumo aos sertões de Minas Gerais.
A busca pelo ouro acabou se tornando a principal mola propulsora do desenvolvimento local. Bandeirantes que partiram de Taubaté participaram das expedições que localizaram as primeiras jazidas auríferas em Minas Gerais, fato que transformou a cidade em um dos centros mais importantes da colônia portuguesa no final do século 17.
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Taubaté recebeu a primeira Casa de Fundição
A relevância econômica alcançada foi tão grande que Taubaté recebeu a primeira Casa de Fundição e cunhagem de ouro da região. Entre aproximadamente 1695 e 1704, a cidade tornou-se um dos principais pontos de controle da riqueza produzida nas minas, concentrando a arrecadação de impostos e a conversão do ouro em moeda.
Mas a expansão que impulsionou o crescimento econômico teve um alto custo humano. Os pesquisadores destacam que a conquista do sertão foi marcada pela violência contra os povos indígenas que habitavam a região.
A abertura dos caminhos para o interior envolveu conflitos, assassinatos, expulsões e a captura de indígenas que eram incorporados ao sistema colonial sob diferentes formas de servidão. Estudos citados por Pedro Rubim indicam que inventários e testamentos do século 17 registram algo entre 5 mil e 6 mil indígenas capturados e mantidos sob domínio dos colonizadores.
Segundo os pesquisadores, a chamada "limpeza dos caminhos" não significava apenas abrir trilhas na mata, mas também eliminar a resistência indígena que ocupava o território. Muitos povos foram deslocados para outras regiões ou incorporados de forma forçada à sociedade colonial.
Bandeirantes e a identidade cultural do Vale
A história dos bandeirantes também ajuda a explicar a formação da identidade cultural do Vale do Paraíba. De acordo com os estudos citados pelo Almanaque Urupês, os homens que partiram de Taubaté em busca de riquezas eram, em grande parte, descendentes de portugueses e indígenas, conhecidos como mamelucos ou caboclos.
Essa população deu origem ao personagem histórico que mais tarde seria identificado como o caipira paulista. Inspirado em interpretações do sociólogo Antônio Candido, Angelo Rubim afirma que o caipira pode ser entendido como uma continuidade social do bandeirante após o fim dos grandes ciclos de expansão territorial.
Séculos depois, essa figura seria retratada pelo escritor taubateano Monteiro Lobato (1882-1948) através do personagem Jeca Tatu, transformando-se em um dos símbolos mais conhecidos da cultura do interior brasileiro.
Assim, a história de Taubaté reúne diferentes dimensões da formação do Brasil: a busca pelo ouro, a expansão territorial, a violência da colonização, a contribuição indígena e o surgimento da cultura caipira. Uma trajetória que começou em 1645, impulsionada pela ambição de encontrar riquezas, mas que acabaria moldando o desenvolvimento de todo o Vale do Paraíba.
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