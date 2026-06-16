A história de Taubaté está diretamente ligada à busca pelo ouro e à expansão da colonização portuguesa para o interior do Brasil. Muito antes de se tornar uma das principais cidades do Vale do Paraíba, a então vila surgiu como parte de um projeto estratégico de exploração econômica, criado para abrir caminho rumo às riquezas que os colonizadores acreditavam existir nos sertões de Minas Gerais.

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Pesquisas realizadas pelos historiadores Pedro Rubim e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, ajudam a compreender como a fundação de Taubaté esteve associada a uma grande operação de conquista territorial que transformou a região e influenciou a formação econômica e cultural do interior paulista.