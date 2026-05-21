Muito antes de Taubaté existir oficialmente como cidade, uma mulher portuguesa já era considerada a dona das terras que dariam origem a um dos municípios mais importantes do Vale do Paraíba.

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O nome dela era Mariana de Sousa Guerra, a Condessa de Vimieiro, personagem histórica que teve influência direta na fundação de Taubaté e na ocupação do interior paulista no século 17.