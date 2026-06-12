Pouca gente sabe, mas Taubaté faz parte da trajetória de um dos personagens mais importantes da história da Igreja Católica no Brasil. Antes de se tornar o primeiro santo brasileiro, Frei Antônio de Sant’Ana Galvão passou pela cidade, onde recebeu orientação para seguir a vida religiosa e, anos depois, o município também se tornou cenário de um dos milagres atribuídos ao franciscano.

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Canonizado pelo papa Bento 16 em 11 de maio de 2007, durante visita ao Brasil, Santo Antônio de Sant’Ana Galvão nasceu em Guaratinguetá, em 1739, e morreu em São Paulo, em 1822. Sua devoção se espalhou pelo país, mas sua ligação com Taubaté permanece desconhecida por grande parte da população.