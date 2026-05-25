Muito antes de ganhar ruas asfaltadas, prédios e avenidas movimentadas, Taubaté era uma espécie de “gigante” territorial do Brasil colonial. O antigo Termo de Taubaté abrangia uma área tão extensa que começava na região do litoral ligado à Capitania de Itanhaém, passava por Cunha e avançava rumo ao sertão que, mais tarde, se transformaria em Minas Gerais.

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Na prática, Taubaté foi um dos principais centros de poder e expansão territorial do interior paulista no século 17. A então vila funcionava como porta de entrada para o desconhecido — um elo estratégico entre a colônia portuguesa e o sertão ainda pouco explorado.