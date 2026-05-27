Em meados de 1645, a região que daria origem à cidade de Taubaté ainda era um pequeno núcleo de povoamento cercado por mata fechada, rios caudalosos e caminhos indígenas.

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O processo de ocupação havia começado poucos anos antes, por volta de 1640, quando o bandeirante Jacques Félix recebeu autorização da Capitania de São Vicente para organizar a ocupação do Vale do Paraíba.