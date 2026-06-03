No ocaso do Império, discussões sobre a reorganização territorial brasileira estavam fadadas ao insucesso. No entanto, o então senador Joaquim Floriano de Godoy propôs que fosse criada uma nova província, organização territorial e política hoje conhecida como “estado”. O projeto foi apresentado em 5 de outubro de 1887, quando outras questões chamavam mais atenção: a libertação dos escravos e a continuidade do regime político.

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Segundo o historiador Angelo Rubim, editor do Almanaque Urupês, a fase era de crise: o principal produto de exportação brasileiro encontrava dificuldades de venda, já que a concorrência havia aumentado. Diferentes regiões do mundo passaram a vender café para os europeus, além disso, o produto brasileiro era considerado de baixa qualidade.