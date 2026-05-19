Exploradores na época do Brasil Colônia procuravam um lugar lendário de ouro, sonho dos aventureiros: uma cidade dourada no que hoje conhecemos como o Vale do Paraíba. Esse mítico lugar era chamado de Sabarabuçu.

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Ele aparece na história do mais antigo caminho do ouro do Brasil, criado antes mesmo do surgimento da Estrada Real, e que corta a nossa região.