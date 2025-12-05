Pauta

A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (9), em sessão ordinária prevista para começar às 14h, seis projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Empréstimo

No primeiro dos projetos, Sérgio pede autorização para contratar operações de crédito de até R$ 166,455 milhões junto ao Banco do Brasil, a serem quitadas em 18 anos. O montante, segundo a proposta, seria utilizado para pagar o empréstimo de US$ 60 milhões junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).