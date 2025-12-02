O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara um projeto que prevê parcelar em até 25 anos as dívidas contraídas até agosto de 2025 com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté). O texto também prevê o reparcelamento, pelo mesmo prazo, de dívidas antigas que já foram objeto de parcelamento em anos anteriores.

O projeto tem como base a Emenda Constitucional 136, que foi promulgada em setembro de 2025 após o Congresso Nacional aprovar a chamada PEC dos Precatórios. O texto permite o pagamento de débitos com o governo federal em até 300 prestações mensais.