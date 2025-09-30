Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 1,1% no orçamento em 2026

A Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 1,16% no orçamento de 2026, no comparativo com a receita fixada para 2025 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 4,8%, na prática a previsão é de retração no orçamento.

No projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, o prefeito Sérgio Victor (Novo) estima arrecadação de R$ 1,886 bilhão. Na LOA de 2025, a previsão foi de R$ 1,865 bilhão. Por outro lado, a Câmara deve ter um aumento de 12,09% no orçamento, passando de R$ 45,6 milhões esse ano para R$ 51,1 milhões no ano que vem.