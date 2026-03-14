Dois jovens em moto morreram em uma colisão com caminhão na madrugada deste sábado (14), na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

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As vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado com base nos laudos periciais.