Dois jovens em moto morreram em uma colisão com caminhão na madrugada deste sábado (14), na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
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As vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado com base nos laudos periciais.
De acordo com o histórico da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo caminhão e motocicleta. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o caminhão posicionado entre as faixas, aparentemente tentando acessar a via lateral, enquanto a motocicleta permanecia sob o veículo.
Ainda segundo o boletim, uma das vítimas já estava sem vida no local, enquanto a outra recebia atendimento em ambulância e morreu depois no hospital. O motorista do caminhão, de 48 anos, permaneceu na cena e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
O boletim informa que os dois rapazes ocupavam uma Honda CG 160 Start, de cor vermelha. Em depoimento, o motorista do caminhão afirmou que seguia normalmente pela via e, ao fazer a conversão para acessar a lateral, não viu a motocicleta nem qualquer iluminação vinda dela, ouvindo apenas o impacto da colisão.
Segundo a versão dele, o acidente aconteceu por volta de 1h ou 2h da madrugada, em trecho com iluminação pública. O caminhoneiro disse ainda que parou imediatamente, acionou a PM e o Samu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
A Polícia Civil requisitou perícia no local e nos veículos envolvidos, além de exames no IML (Instituto Médico Legal). O delegado responsável registrou que, neste primeiro momento, ainda não é possível afirmar com certeza se o evento morte foi causado por culpa ou dolo do investigado, motivo pelo qual a dinâmica do acidente dependerá dos laudos técnicos.