15 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Jovens de moto morrem em colisão com caminhão em estrada do Vale

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Willian Gabriel, uma das vítimas do acidente fatal
Willian Gabriel, uma das vítimas do acidente fatal

Dois jovens em moto morreram em uma colisão com caminhão na madrugada deste sábado (14), na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

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As vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado com base nos laudos periciais.

De acordo com o histórico da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo caminhão e motocicleta. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o caminhão posicionado entre as faixas, aparentemente tentando acessar a via lateral, enquanto a motocicleta permanecia sob o veículo.

Ainda segundo o boletim, uma das vítimas já estava sem vida no local, enquanto a outra recebia atendimento em ambulância e morreu depois no hospital. O motorista do caminhão, de 48 anos, permaneceu na cena e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

O boletim informa que os dois rapazes ocupavam uma Honda CG 160 Start, de cor vermelha. Em depoimento, o motorista do caminhão afirmou que seguia normalmente pela via e, ao fazer a conversão para acessar a lateral, não viu a motocicleta nem qualquer iluminação vinda dela, ouvindo apenas o impacto da colisão.

Segundo a versão dele, o acidente aconteceu por volta de 1h ou 2h da madrugada, em trecho com iluminação pública. O caminhoneiro disse ainda que parou imediatamente, acionou a PM e o Samu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e nos veículos envolvidos, além de exames no IML (Instituto Médico Legal). O delegado responsável registrou que, neste primeiro momento, ainda não é possível afirmar com certeza se o evento morte foi causado por culpa ou dolo do investigado, motivo pelo qual a dinâmica do acidente dependerá dos laudos técnicos.

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