Durou apenas quatro minutos a sessão extraordinária realizada pela Câmara de Taubaté na manhã dessa sexta-feira (5), na qual deveriam ser discutidos quatro projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo). Devido a pedidos de vista (mais tempo para análise), nenhuma das propostas foi votada.

A sessão deveria ter começado às 9h, mas teve início apenas às 11h, já que dois dos projetos da pauta ainda precisavam receber parecer das comissões permanentes - como a tramitação foi apressada, eles sequer foram analisados pela Procuradoria Legislativa, que é o setor jurídico da Câmara.