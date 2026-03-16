Vítima de emboscada, um homem foi morto a tiros depois de deixar a esposa no trabalho, na madrugada desta segunda-feira (16), na rua Tung Chih, bairro Jardim Regina, em Pindamonhangaba.

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Segundo o boletim de ocorrência, outro veículo teria fechado o carro da vítima e dois atiradores desceram para cometer o crime.